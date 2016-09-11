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Во Владивостоке на Русском острове дотла сгорела маршрутка (Фото)
Во Владивостоке на Русском острове, 11 сентября, практически дотла сгорел маршрутный автобус № 29К, который двигался со стороны Подножья в направлении кампуса ДВФУ. Об этом сообщил корреспондент «Золотого Рога» с места события.
Еще на грунтовой дороге, не доезжая метров 500 до асфальтированной дороги, пассажиры и водитель почувствовали запах гари и заметили задымление в салоне. Автобус сразу остановился и выпустил пассажиров.
Буквально через считанные минуты после эвакуации в салоне вспыхнул огонь, который быстро распространился на весь автомобиль.
Прибывшие оперативно на место происшедшего пожарные МЧС быстро потушили пламя, однако автобус уже успел сгореть практически дотла.
Как сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе регионального МЧС, информация о возгорании автобуса в районе остановки ДОФ поступила в 8.40. В тушении участвовали 5 человек и 2 единицы техники. В 9.19 пожар ликвидировали, его площадь составила 8 кв метров.
Теперь причины возгорания рейсового автобуса установит Госпожнадзор.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото "ЗР".
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