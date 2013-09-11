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Во Владивостоке судебные приставы опечатали помещения апарт-отеля "Арбат"
Во Владивостоке судебные приставы межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам опечатали несколько помещений апарт-отеля «Арбат».
В отделе судебных приставов находится исполнительный лист по иску прокурора Фрунзенского района, согласно которому нескольким физическим лицам, а также ООО « РИЭЛТ КОМФОРТ» запрещена эксплуатация объекта незавершенного строительства – здания, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Пограничная, 4 до момента получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в порядке, установленным законодательством РФ.
Сегодня, в связи с тем, что должник так и не исполнил решение суда в добровольном порядке, судебным приставом-исполнителем был осуществлен выезд по адресу, где расположен апарт-отель «Арбат» и составлен акт совершения исполнительных действий. В процессе исполнительных действий были опечатаны 12 помещений, в том числе ресторан «IKI», два конференц-зала, архив и другие кабинеты. Составлены соответствующие акты, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.
В рамках данного исполнительного производства за неисполнение решения суда в отношении должника - юридического лица составлен протокол об административном правонарушении. Также с должника был взыскан исполнительский сбор в размере 5 000 руб.
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у Арбата нет мандата.