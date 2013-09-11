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Во Владивостоке судебные приставы опечатали помещения апарт-отеля "Арбат"

11 Сентября 2013, 16:15 | Владивосток

Во Владивостоке судебные приставы межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам опечатали несколько помещений  апарт-отеля «Арбат».

В отделе судебных приставов находится исполнительный лист по иску прокурора Фрунзенского района, согласно которому нескольким физическим лицам, а также ООО  « РИЭЛТ КОМФОРТ» запрещена эксплуатация объекта незавершенного строительства – здания,  расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Пограничная, 4  до момента получения разрешения на ввод  объекта в эксплуатацию  в  порядке,  установленным законодательством РФ.

Сегодня, в связи с тем, что должник так и  не исполнил решение суда  в добровольном порядке, судебным приставом-исполнителем был осуществлен выезд по адресу, где расположен апарт-отель «Арбат» и составлен акт совершения исполнительных действий. В процессе исполнительных действий были опечатаны 12 помещений, в том числе ресторан «IKI», два конференц-зала, архив и другие кабинеты. Составлены соответствующие акты, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.

В рамках данного исполнительного производства за неисполнение решения суда в отношении должника - юридического лица составлен протокол об административном правонарушении. Также с должника был  взыскан исполнительский сбор в размере 5 000 руб.

ZRPRESS.RU, Владивосток.
 

Автор:
Теги: приставы  УФССП России по Приморскому краю 



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Комментарии

  • Псевдоним16:36, 14.09.2013#

    у Арбата нет мандата.

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