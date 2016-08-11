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Пассажиры зарубежных авиарейсов ввозят во Владивосток запрещенную продукцию
Инспекторами Россельхознадзора и таможенной службы за прошедшую неделю в багаже и ручной клади прибывающих в аэропорт Владивостока пассажиров из Узбекистана обнаружено и запрещено к ввозу 69 килограммов нелегально ввезённых дынь. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В предыдущую посадку авиаборта из Узбекистана, который прибывает в аэропорт Владивостока с регулярностью раз в две недели, специалистами Россельхознадзора и таможни было выявлено 47 килограммов запрещённой к ввозу растительной продукции. В ручной клади и багаже прибывших тогда пассажиров были обнаружены дыни, изюм, сухофрукты, яблоки.
Всего, за последние два прибытия авиаборта из Узбекистана, был пресечен 21 случай нелегального провоза на территорию Приморья потенциально опасной растительной продукции.
В 2012 году, по причине выявления в период с начала 2011 г. по март 2012 г. более 360 случаев обнаружения карантинных объектов во ввозимой в Россию из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана продукции растительного происхождения в ручной клади и багаже пассажиров в аэропортах, автобусах и железнодорожных вагонах, Россельхознадзор ввёл временные ограничения на ввоз в Россию растительной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, прибывающих из этих стран.
Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан являются регионами распространения ряда карантинных для сельского хозяйства России объектов, которые в случае попадания и распространения на ее территории могут привести к серьезным потерям урожая.
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