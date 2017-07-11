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Во Владивостоке угнали 4 большегруза
В дальнейшем их планировали перепродать, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
В столице Приморья перед судом предстанут двое жителей, которых обвиняют в хищении большерузов. По версии следствия, фигуранты действовали по предварительному сговору. Общий ущерб от их преступных действий составил свыше 9,2 млн рублей.
«Согласно заранее распределенным ролям, один из злоумышленников при помощи специальных приспособлений взламывал двери и замок зажигания большегрузов, после чего угонял транспортное средство с места его стоянки. Второй фигурант, двигаясь на своем легковом автомобиле, просматривал заранее маршрут следования и предупреждал по рации подельника о наличии постов ДПС», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Во время следствия удалось выяснить, что похищенные автомобили отгонялись в безлюдное место в районе пос. Соловей Ключ. В дальнейшем все угнанные транспортные средства были обнаружены правоохранительными органами и возвращены их законным владельцам.
На сегодня прокуратурой города Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3 и 4 ст. 158 УК РФ, кража, ч. 2 ст. 326 УК РФ, подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства.
В настоящее время материалы дела направлены в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.
Иван КРЫШАН
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