Деятельность общежития владивостокского «Профессионального лицея № 11» приостановлена на 10 суток

В отдел судебных приставов по Советскому району г. Владивостока на исполнение поступило решение суда о приостановлении деятельности общежития «Профессионального лицея № 11» г. Владивостока сроком на 10 суток.

В ходе поверки общежития органами государственного пожарного надзора были выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности. Среди них: неисправность автоматической пожарной сигнализации, отсутствие выходов из поэтажных коридоров, неполное обеспечение помещений огнетушителями, отсутствие инструкции действий при пожаре и т.д. В связи с тем, что данные недостатки ставят под угрозу жизнь и здоровье людей, нарушают право граждан на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара, инспектор по пожарному надзору обратился в суд с ходатайством о приостановлении деятельности образовательного учреждения.

В ходе судебного заседания представитель «Профессионального лицея № 11» заверял, что большая часть нарушений устранена, однако документального подтверждения не предоставил.

7 апреля 2011 года судебный пристав Советского района г. Владивостока вручил руководству лицея постановление о возбуждении исполнительного производства и требование об исполнении решения суда. 8 апреля 2011 года двери в общежития были опечатаны.