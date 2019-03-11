Прокуратура подозревает наличие у экс-мэра Владивостока экстрасенсорных способностей

Игорь Пушкарёв: «Гособвинитель сказала, что ещё в 2007 году я задумал стать мэром с целью личного обогащения»

Экс-мэр Владивостока опубликовал очередной пост в социальных сетях:

«После выступления обвинителей я ознакомился со стенограммой их речи и у меня возникли комментарии, с которыми я выступал в суде и с некоторыми из которых я делюсь с вами.

Гособвинитель сказала, что ещё в 2007 году я задумал стать мэром с целью личного обогащения, аргументировав это появлением в 2007 году в компании Востокцемент нового производства, а именно - асфальта. В таком случае, надо говорить, что эта идея появилась в 2006 году, потому что год завод строили, готовили к запуску и так далее. Кроме того, делая такие заявления, гособвинение практически приписывает мне способности предвидения #вангую, ведь тогда получается: я «знал», что будут назначены внеочередные выборы мэра во Владивостоке и меня пригласят в них участвовать, а общественные организации города, политические партии и полпред поддержат мою кандидатуру. Ну это уже из области программы Прокопенко на РЕН ТВ.

Обвинитель пеняет на мою осведомлённость о предстоящих объёмах дорожного строительства к саммиту АТЭС 2012, по их мнению, я постепенно создавал условия для «своей дорожной деятельности», имея в виду введение в строй асфальтового завода и развитие своих предприятий в целом. Чтобы прокомментировать этот довод, я взял справку. Подпрограммой на ремонт и строительство дорог на 2008-2012 годы было выделено 108 млрд 871 млн руб. Из них на строительство мостового перехода на о. Русский 35 млрд руб, на строительство мостового перехода через бухту Золотой Рог 20 млрд руб, дорога и мостовой переход п. Новый - Де-Фриз около 37 млрд руб, Патрокл - мостовой переход через Золотой Рог 3 млрд 200 млн руб, реконструкция автомагистрали аэропорт Кневичи - федеральная автодорога Хабаровск - Владивосток 366 млн, реконструкция дороги Аэропорт Кневичи - станция Санаторная 10 млрд 459 млн руб; реконструкция автомагистралей общегородского значения: проектирование дороги Санаторная - до мостового перехода через Золотой Рог 29 млн руб, реконструкция этой же дороги 2 млрд 329 млн, проектирование дорожной сети о. Русского 205 млн, строительство дороги к аэропорту Кневичи 531 млн. Из всех перечисленных объектов только два пункта с городскими дорогами - 2 млрд 329 млн из 108 млрд. И этот подряд выиграла компания «Инжтрансстрой», которая самостоятельно выполнила все работы, не купив ни одного килограмма асфальта у Востокцемента, так как у них был установлен свой завод по производству асфальта.

Меня обвинили в «покушении» на деньги АТЭС. Но по факту ни МУП, ни Востокцемент в строительстве дорог к саммиту не участвовали.

Я хочу обратить внимание, что когда я стал мэром, бюджет Владивостока был 4,5 млрд руб, а бюджет компании Востокцемент - 9 млрд руб. То есть, бюджет моей компании был в два раза больше бюджета города. А меня обвиняют в попытке обогащения. Я что, простил миллиардный долг, чтобы получить 143 млн? И почему других «попыток обогащения» нет, почему я нигде больше ничего не требовал, а только от родного брата?

Но если бы я собирался зарабатывать на городе, я бы трудоустроил своего помощника, водителей в городскую администрацию на казённую зарплату. Чего уж там - на 143 млн покусился бы, 60 млн тоже можно сэкономить.

Даже если предположить наличие факта ущерба на 143 млн, то прощение долга на 962 млн является возмещением ущерба. И следствие неоднократно указывало, что прощение долга не что иное как возмещение ущерба. Почему, если отдаёшь 962, остаётся всё равно 143?

Про средства, которые поступали мне на карту и которые обвинение приписывает мне как взятки - это задекларированные средства. Все поступления на счета финансово обеспечены, и если посчитать расходы и доходы - всё расчёты и суммы сходятся.

Один из самых больших ляпов обвинения - тезисы о том, что с 2009 по 2011 гг МУП заплатило Востокцементу за стройматериалы 356 млн, цены на эти материалы были завышены на 143 млн, а задолженность образовалась на 611 млн. Это противоречит даже акту экспертизы Приморского РЦЦС, организации, которую саму по себе можно тоже назвать ляпом. Я хочу сказать, что если в уравнении все параметры выдуманные и неверные, его никогда не решить, как не крути. А если, как мы, говорим всю правду, - во всем она только подтверждается.

Теперь про МАО. Зачем мы создали МАО (муниципальное автономное учреждение), почему в нём появилась необходимость? Все жители Владивостока помнят снегопад 2009 года. Город практически остановился. У МУП не было своей техники, и все договоры на обслуживание и уборку снега администрация заключала со сторонними компаниями. По закону они не должны были подтверждать наличие техники и трудовых ресурсов. Предлагали ниже цену, побеждали в конкурсе, и мы были обязаны заключать с ними договор, а потом они отказались убирать снег. Я был вынужден всю технику снять с ВБЩЗ, со Спасскцемента, пригнали её во Владивосток и своими силами чистили город. Мой отец две недели жил в общежитии и убирал снег на своем погрузчике. Весь это процесс - это тоже эдакий альтруизм на десятки миллионов. Мы, конечно, иски потом предъявили не вышедшим на уборку снега компаниям. Но я понял, что необходимо укреплять МУП, создавать мощное предприятие, чтобы ни от кого не зависеть. Начали изучать практику других городов, и тогда нашли форму МАО, которая позволяла ему выполнять муниципальное задание от администрации и для исполнения заданий привлекать на субподряд любое коммерческое предприятие, в том числе и МУП. Но когда законодательство изменилось и форма работы с МАО стала неприемлемой, мы от него отказались.

Короче, старался как мог для города и искренне радовался и гордился, когда президент отмечал прогресс Владивостока и ставил его в пример.

Считаю доказательства обвинения несостоятельными и доказывающими мою невиновность.

Давайте придумаем новый хэштег по этому поводу…

#свободупушкарёву».