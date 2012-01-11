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Во Владивостоке совершено разбойное нападение на магазин
ВЛАДИВОСТОК, 11 января, ZRPRESS. Около 11 часов вечера в один из магазинов города ворвался мужчина, вооруженный стеклянной бутылкой.
Ударив продавца по голове, злоумышленник вытащил из кассы 15 тысяч рублей и поспешно скрылся с места преступления.
По неизвестным причинам пострадавшая сообщила об инциденте в полицию только на следующий день. Несмотря на это, оперативники установили личность и задержали налетчика. Им оказался 27-летний житель Владивостока. Похищенные из торговой точки деньги он успел потратить на собственные нужды. В настоящее время по факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.
Предстоящая встреча со служителями Фемиды окажется для злоумышленника не первой: ранее он шесть раз был судим за преступление, связанное с наркотиками, а также за кражи и грабежи, сообщили "ЗР" пресс-службе УМВД по ПК.
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