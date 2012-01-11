Подсчитан ущерб от пожара на мосту во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 11 января, ZRPRESS. Ущерб от пожара на мосту через бухту Золотой рог во Владивостоке составил более 14 миллионов рублей, сообщила старший помощник начальника краевого следственного управления СК России Аврора Римская.

Возгорание произошло 12 декабря 2011 года около 20.00 местного времени (13.00 мск) на опалубке одной из опор моста, строительство которого приурочено к саммиту АТЭС-2012. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров.

По данным Дальневосточного регионального центра МЧС РФ, для тушения пожара привлекались 167 человек и 38 единиц техники. По факту пожара возбуждено уголовное дело по подозрению в нарушении безопасности при проведении строительных работ.

"В ходе экспертизы установлено, что при пожаре уничтожены деревянные конструкции поддона и повреждены конструктивные элементы мостового перехода. Общий ущерб составил свыше 14 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства.

Она подчеркнула, что ущерб был нанесен строительной компанией, которая привлекалась для возведения моста, пишет РИА "Новости".

"Таким образом, ущерб был нанесен компанией, которая предоставляла своих рабочих для строительства моста. Они нарушили правила безопасности при газосварке, сейчас выясняется, кто конкретно из них это сделал", - пояснила Римская.