Целая тонна автозапчастей не прошла таможню

1100 незадекларированных запчастей выявили сотрудники Владивостокской таможни на таможенном посту Морской порт Владивосток

1 100 незадекларированных запчастей для грузовых автомобилей общим весом чуть более тонны выявили сотрудники Владивостокской таможни на таможенном посту Морской порт Владивосток. Товар арестован.





Российский импортер подал таможенную декларацию на ввоз из Китая различных автозапчастей для грузовой техники общим весом более 24 тонн. При таможенном досмотре Владивостокские таможенники обнаружили в контейнере кроме заявленного товара еще 1 100 незадекларированных автомобильных запчастей - фары, подшипники, масляные и воздушные фильтры. Автомобильные запчасти были спрятаны в глубине контейнера среди заявленного товара.

Поставщик намеренно не указал автозапчасти в декларации на товары, так как у него отсутствовали разрешительные документы, подтверждающие безопасность и качество товара. Товар арестован. Рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении за недекларирование товара.





Справка: За недекларирование по установленной форме товаров предусмотрена ответственность статьей 16.2 ч.1 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от ½ до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения либо их конфискация.