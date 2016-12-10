www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.3 р. 100 JPY: 55.3 р.
EUR: 67.21 р. 10 CNY: 91.74 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Экология
Распечатать

В центре Владивостока уничтожен парк

10 Декабря 2016, 12:38 | Владивосток

В редакцию деловой газеты «Золотой Рог» поступило Открытое письмо от жителей нескольких домов, расположенных по ул. Бестужева и Посьетская. Публикуем его без коментариев:

«Невзирая на ФЗ «Об охране окружающей среды» и Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений, 08 декабря 2016 года во Владивостоке ООО «Версат» нагло вырубил хорошо озелененный сквер по адресу: ул. Бестужева, 40. В ночь с 07 на 08 декабря была огорожена территория сквера и ранним утром (примерно в 04 часа утра 08.12.16) было спилено 34 вековых дерева.

Данный сквер являлся единственным  местом прогулок детей в центре Владивостока.  Район города «Эгершельд» окружен дорогами улиц Посьетская и Бестужева, где ежедневно собираются огромные пробки, а это постоянные выхлопные газы и шум. Сквер служил своеобразным щитом.

В настоящее время на месте сквера планируется строительство многоэтажного дома, при этом жильцы домов по адресам: Бестужева 40 и Бестужева 36/38 уже много лет не могут оформить придомовую территорию в собственность, положенную по закону РФ. Строительство данного дома является нарушением прав жильцов вышеуказанных домов.

Самым унизительным и удручающим является то, что под угрозой находится единственная детская площадка в районе данных домов. Таким образом, после строительства данного дома, жители района окажутся в каменном плену, а детям придется дышать выхлопными газами без возможности прогулок на свежем воздухе.

Убедительно просим разобраться в законности выдачи порубочного билета, в законности выдачи разрешения на строительство и законность перевода земли, предназначенной для отдыха горожан в землю для коммерческого использования.

Эта петиция будет доставлена:

Президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину;

Председателю Правительства РФ Дмитрию Анатольевичу Медведеву;

Заместителю Генерального прокурора Р.Ф. по ДВФО Юрию Александровичу Гулягину;

Губернатору Приморского края Владимиру Владимировичу Миклушевскому;

Прокурору Приморского края Сергею Алексеевичу Бессчасному.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: лес.вырубка  объект  президент  губернатор  экология  застройщик  прокурор  Путин  миклушевский 






Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Псевдоним13:10, 10.12.2016#

    АНТИНАРОДНАЯ ВЛАСТЬ. . ТВАРИ

  • 3333333333333333333333333333333314:30, 10.12.2016#

    Кто мешает этот дом сломать и за счет застройщика восстановить парк. Миклушевский пусть этим и займется докажет городу что он хозяин в городе а не х й с бугра и люди будут уважать.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru