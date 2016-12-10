В центре Владивостока уничтожен парк

В редакцию деловой газеты «Золотой Рог» поступило Открытое письмо от жителей нескольких домов, расположенных по ул. Бестужева и Посьетская. Публикуем его без коментариев:

«Невзирая на ФЗ «Об охране окружающей среды» и Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений, 08 декабря 2016 года во Владивостоке ООО «Версат» нагло вырубил хорошо озелененный сквер по адресу: ул. Бестужева, 40. В ночь с 07 на 08 декабря была огорожена территория сквера и ранним утром (примерно в 04 часа утра 08.12.16) было спилено 34 вековых дерева.

Данный сквер являлся единственным местом прогулок детей в центре Владивостока. Район города «Эгершельд» окружен дорогами улиц Посьетская и Бестужева, где ежедневно собираются огромные пробки, а это постоянные выхлопные газы и шум. Сквер служил своеобразным щитом.

В настоящее время на месте сквера планируется строительство многоэтажного дома, при этом жильцы домов по адресам: Бестужева 40 и Бестужева 36/38 уже много лет не могут оформить придомовую территорию в собственность, положенную по закону РФ. Строительство данного дома является нарушением прав жильцов вышеуказанных домов.

Самым унизительным и удручающим является то, что под угрозой находится единственная детская площадка в районе данных домов. Таким образом, после строительства данного дома, жители района окажутся в каменном плену, а детям придется дышать выхлопными газами без возможности прогулок на свежем воздухе.

Убедительно просим разобраться в законности выдачи порубочного билета, в законности выдачи разрешения на строительство и законность перевода земли, предназначенной для отдыха горожан в землю для коммерческого использования.

Эта петиция будет доставлена:

Президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину;

Председателю Правительства РФ Дмитрию Анатольевичу Медведеву;

Заместителю Генерального прокурора Р.Ф. по ДВФО Юрию Александровичу Гулягину;

Губернатору Приморского края Владимиру Владимировичу Миклушевскому;

Прокурору Приморского края Сергею Алексеевичу Бессчасному.