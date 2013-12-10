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Во Владивостоке лихач чуть не сбил на "зебре" полковника полиции

10 Декабря 2013, 18:22 | Владивосток

Трагедия едва не произошла буквально в двух шагах от здания Управления МВД по Приморскому краю.

Корреспондент ZRPRESS.RU стал свидетелем вопиющей ситуации во Владивостоке: водитель неустановленного пока авто, на значительной скорости ехал по улице Алеутской, а потом резко же свернул на дорогу, проходящую между зданиями краевого УФСБ и УМВД. Наличие в районе головных офисов столь серьезных организаций, как и то, что в этом месте действуют два нерегулируемых пешеходных перехода, на лихача, очевидно, никак не повлияло. Что едва не привело к трагедии. По одному из переходов в это время шел полковник полиции. Машина лихача остановилась на переходе буквально в сантиметрах от высокопоставленного полицейского.

Дальше - неожиданный поворот событий. Заметив, что сотрудник правоохранительных органов собирается подойти к нему, лихач нажал на газ и рванул по дороге, вновь едва не зацепив полковника. Полицейский успел только пару раз ударить по стеклу, проносящуюся мимо машину.

Будут ли к вконец оборзевшему наглецу приниматься какие-либо меры, пока сказать сложно. Однако известно, что в данном месте действуют сразу несколько видеокамер, которые могут с легкостью воссоздать картину происшедшего.

ГИБДД Владивостока просит всех очевидцев данного инцидента обращаться по телефону дежурных служб ведомства.

Сотрудник ГИБДД заявил корреспонденту ZRPRESS.RU следующее: "Был ли это полковник МВД или простой гражданин, водитель-лихач должен понести ответственность за содеянное". Также отметим, что корреспондент ZRPRESS.RU, ставший очевидцем вопиющего безобразия на дороге, готов со всей ответственностью стать свидетелем разбирательства.

Мария КУЗОВЛЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Мария Кузовлева
Теги: авто  полиция  ГИБДД  авария 



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Комментарии

  • Псевдоним19:17, 10.12.2013#

    была бы эта публикация, если на месте полковника был бы простой чел . . . ???

  • Псевдоним19:25, 10.12.2013#

    Еслиб там был чел он бы еще по морде получил за то что по машине ударил

  • Алексис19:47, 10.12.2013#

    Простого чела, просто бы задавили.

  • Псевдоним08:57, 11.12.2013#

    Конечно, нет. Не было бы на месте происшествия журналиста, и, как водится, происшествия бы не было. Во всем же журналисты виноваты. Дело, видимо, в другом. Нам открыто указывают: ребята, если уж таких людей на переходах не замечают, чего уж нам, простым смертным сетовать, когда приходится, идя с ребенком по переходу, уже на середине отскакиваешь сам и еле-еле вырываешь малыша из-под колес. А он газанул и по ногам проехал. . . Было. Страшно.

  • Псевдоним19:33, 10.12.2013#

    Остановился перед пешеходным переходом, никого не задел, правил фактически не нарушал. А вот кто дал право быдло полицаю бить чужую машину? Правильно сделал водитель что уехал, кто знает, что на уме у этого полковника! Может там синий и оборзевший от безнаказанности Евсюковоподобный тип!

  • james bond08:10, 11.12.2013#

    так это ты за рулем сидел?

  • 12308:23, 11.12.2013#

    по нашим законам пока не сбил не виноват!

  • Псевдоним08:39, 11.12.2013#

    ну да, нет тела, нет дела. А почти, не считается. )))

  • Псевдоним09:17, 11.12.2013#

    Очевидец: не перед, а глубоко на переходе. В свидетели не пойду.

  • поЦоны с раЁна15:37, 11.12.2013#

    глубоко может быть в жеппе, а переход есть переход. . . тут или сбил или пропустил - остальное, чушь!

  • Псевдоним19:38, 10.12.2013#

    Тормоза придумали трусы, в след. раз не тормози.

  • ПопаКарло20:03, 10.12.2013#

    Ну собственно хотел закинуть свои 3 копейки а тут и так все указали. . . Ждем новости о привличении полковника к ответственности за повреждение чужого имущества. Ведь мы все помним что было с гаишникам который боролся со сракерами аналогичным способом

  • Псевдоним15:42, 11.12.2013#

    Какого ответственности? Тут ведь выше уже написали: нет тела - нет дела! Полкан ведь только стукнул пару раз по стеклу. Повреждений нет. Закон не нарушен.

  • Псевдоним20:15, 10.12.2013#

    Сракер окажется сын генерала ;)

  • Псевдоним20:28, 10.12.2013#

    +500

  • Псевдоним08:52, 11.12.2013#

    +1000)))))

  • Псевдоним09:39, 11.12.2013#

    а сракер - это какое-то почетное звание? Тогда пусть с ними борются, не хочу быть даже соседом сракера. . .

  • Lol08:34, 11.12.2013#

    Я правильно понимаю, то что водитель все же остановился перед пешеходным переходом, не создавая помех для движения пешехода - чуть не сбил, такого предъявить нельзя - вспомните фразу полиции для всех "Угрожают? Ну Вас же еще не убили, как убьют приходите". т. е. водитель хоть и экстренно но избежал ДТП, а вот целый полковник, как я понимаю, хотел наброситься на водителя и даже два раза ударил по стеклу автомобиля! Я надеюсь прокуратура уже обратила внимание на этот хулиганский поступок полковника! Что же касается пешеходных переходов города Владивостока, так большинство из низ установленны, оборудованны и пр. не надлежащим образом и порой запущенны до нет и с этим обычные жители и гости нашего города живут повседневно, а тут полковника обидели. . .

  • Помню08:57, 11.12.2013#

    "Угрожают? Ну Вас же еще не убили, как убьют приходите" - имею именно такой отказ в возбуждении уголовного дела!

  • Псевдоним10:13, 11.12.2013#

    нет, не правильно. он остановился уже на зебре перед ментом, как здрасте. Справедливо бил авто, я в свое время сумкой отхреначила машину - давил на переходе. Укурыш какой-нибудь, вот и уехал.

  • поЦоны с раЁна15:44, 11.12.2013#

    ты себя, дуру сумчатую не равняй-то с ЦЕЛЫМ полканом. . .

  • Псевдоним16:36, 11.12.2013#

    Ни боже мой! Ни в коем разе!

  • Местный20:48, 11.12.2013#

    Я угораю. . . . . . . . . .

  • Дэнчик08:35, 11.12.2013#

    Я думаю полковника мвд уволят, во первых ударил машину, а во вторых почему он в рабочее время находился не на рабочем месте ? Надо принять меры. . .

  • Псевдоним15:51, 11.12.2013#

    Во первых - написано "ударил по стеклу", а не "разбил стекло". Т. е. претензий к полковнику ровно столько же, сколько и к водителю за то, что тот "чуть не сбил". Во вторых - бывает работа, которая не предусматривает постоянного нахождения в кабинете, за столом, за прилавком и т. п. Так что в этом плане все нормально. А вот водятла есть способ прижать вполне законно: приставить гаеров-наблюдателей и задpючить штрафами за превышение скорости, нарушение правил парковки, непредоставление приемущества, невключенный поворотник при повороте или другом маневре и т. п. Плюс проверить на "распил", законность ТО и т. п.

  • Местный20:51, 11.12.2013#

    Подчиненый Полкана?. Портки ему застирал, обделаные от испуга?

  • Местный20:49, 11.12.2013#

    И это правильно. . . .

  • апчр17:08, 14.12.2013#

    а когда же еще менту к чекистам бегать на своих стучать? не в личное же время

  • Lol08:41, 11.12.2013#

    И еще: Сотрудник ГИБДД заявил корреспонденту ZRPRESS. RU следующее: "Был ли это полковник МВД или простой гражданин, водитель-лихач должен понести ответственность за содеянное"Я так понимаю, что ДТП небыло, но ГИБДД уже ущут неугодного т. е. на лицо преступный сговор между полковником и сотрудниками ГИБДД? Прошу редакцию озвучить фамилии полковника и данного сотрудника ГИБДД и направить материалы в прокуратуру о привлечении данных лиц за превышение должностных полномочий!

  • Псевдоним08:54, 11.12.2013#

    на гильятину их

  • Псевдопим09:03, 11.12.2013#

    На кол сракера!

  • Псевдоним09:18, 11.12.2013#

    Вот горе то какое, больше чем уверен, что ментяра шел как носорог напролом, люди когда дорогу переходят вообще не смотрят, а если бы там скорая ехала, он тоже бы как наср пошел. . . еще и по машине ударил, вообще охерел, его значит чуть не сбили, а он ударил. . . если человек чуть не убил другого человека, что его садить за это, беспредел!!!

  • Псевдоним09:25, 11.12.2013#

    Где написано "остановился перед переходом"? Перед ментом на "зебре" тормозил.

  • Псевдоним09:34, 11.12.2013#

    поймать и уничтожить гандона и всех ему подобных геев, что гоняют как бешеные по городу и родителей этих мудаков привлечь, за идиотское воспитание

  • Псевдоним09:38, 11.12.2013#

    он сам себя поймает об столб или об дерево.

  • ПопаКарло11:11, 11.12.2013#

    Верочно!!

  • AlexZander09:47, 11.12.2013#

    простых людей каждый день по 100 раз чуть не сбивают, а тут ведь ПОЛКОВНИК

  • 36210:10, 11.12.2013#

    Ща эту наглую харю быстро отыщут и он получит по наглой роже за всех пешеходов. Заранее спасибо тебе полковник.

  • ПопаКарло11:11, 11.12.2013#

    Главное чтоб сракеры не нашли полковника?0!

  • Псевдоним10:11, 11.12.2013#

    Надо очень строго наказать гоняющего негодяя.

  • Псевдоним10:20, 11.12.2013#

    Да нет в этой ситуации нормальных людей - один сракер упоротый, второй - бык ментовской, охамевший от собственной крутости. Пусть хоть рогами забодаются, все от этого только вздохнут спокойнее.

  • ПопаКарло11:13, 11.12.2013#

    Почему нет нормальных, ты самое нормальное и типичное быдло в данной ситуации, чье место чистить парадные

  • поЦоны с раЁна08:08, 12.12.2013#

    в отличии от тебя, ненормального и нетипичного быдла, чье занятие в данной ситуации - чистить уборные

  • Псевдоним16:37, 11.12.2013#

    Интересно что там видеокамеры трех и четырех буквенного учреждений засняла. . . и дальнейшее развитие событий, а то как показывает практика превышение полномочий должностного лица всегда интереснее нежели административное правонарушение горе-водителя.

  • ПУК12:14, 14.12.2013#

    Высокопоставленные по пешикам не шарахаются, тех слуги к парадному входу доставляют, а тут типичный клерк системы!!!

  • Александр212:39, 14.12.2013#

    Статьи 12. 13 и 12. 18 КоАП

  • Александр212:46, 14.12.2013#

    И похоже было что скрывать, раз так быстро уехал. Может, что в машине лежало. . .

  • степа13:07, 14.12.2013#

    "в данном месте действуют сразу несколько видеокамер, которые могут с легкостью воссоздать картину происшедшего. ГИБДД Владивостока просит всех очевидцев данного инцидента обращаться по телефону дежурных служб ведомства. " - а это как понять - камеры с легкостью, а очевидцы с трудом? Или пойдем другим путем?

  • Псевдоним16:50, 14.12.2013#

    поставьте там светофоры! что за бред переход через 4 полосы движения? если бы полколна задавили тогда бы может поставили

  • я тот водитель19:38, 14.12.2013#

    Да на спор я хотел задавить полкана да промахнулсяю

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