Во Владивостоке лихач чуть не сбил на "зебре" полковника полиции

Трагедия едва не произошла буквально в двух шагах от здания Управления МВД по Приморскому краю.

Корреспондент ZRPRESS.RU стал свидетелем вопиющей ситуации во Владивостоке: водитель неустановленного пока авто, на значительной скорости ехал по улице Алеутской, а потом резко же свернул на дорогу, проходящую между зданиями краевого УФСБ и УМВД. Наличие в районе головных офисов столь серьезных организаций, как и то, что в этом месте действуют два нерегулируемых пешеходных перехода, на лихача, очевидно, никак не повлияло. Что едва не привело к трагедии. По одному из переходов в это время шел полковник полиции. Машина лихача остановилась на переходе буквально в сантиметрах от высокопоставленного полицейского.

Дальше - неожиданный поворот событий. Заметив, что сотрудник правоохранительных органов собирается подойти к нему, лихач нажал на газ и рванул по дороге, вновь едва не зацепив полковника. Полицейский успел только пару раз ударить по стеклу, проносящуюся мимо машину.

Будут ли к вконец оборзевшему наглецу приниматься какие-либо меры, пока сказать сложно. Однако известно, что в данном месте действуют сразу несколько видеокамер, которые могут с легкостью воссоздать картину происшедшего.

ГИБДД Владивостока просит всех очевидцев данного инцидента обращаться по телефону дежурных служб ведомства.

Сотрудник ГИБДД заявил корреспонденту ZRPRESS.RU следующее: "Был ли это полковник МВД или простой гражданин, водитель-лихач должен понести ответственность за содеянное". Также отметим, что корреспондент ZRPRESS.RU, ставший очевидцем вопиющего безобразия на дороге, готов со всей ответственностью стать свидетелем разбирательства.

Мария КУЗОВЛЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.