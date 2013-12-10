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Во Владивостоке лихач чуть не сбил на "зебре" полковника полиции
Трагедия едва не произошла буквально в двух шагах от здания Управления МВД по Приморскому краю.
Корреспондент ZRPRESS.RU стал свидетелем вопиющей ситуации во Владивостоке: водитель неустановленного пока авто, на значительной скорости ехал по улице Алеутской, а потом резко же свернул на дорогу, проходящую между зданиями краевого УФСБ и УМВД. Наличие в районе головных офисов столь серьезных организаций, как и то, что в этом месте действуют два нерегулируемых пешеходных перехода, на лихача, очевидно, никак не повлияло. Что едва не привело к трагедии. По одному из переходов в это время шел полковник полиции. Машина лихача остановилась на переходе буквально в сантиметрах от высокопоставленного полицейского.
Дальше - неожиданный поворот событий. Заметив, что сотрудник правоохранительных органов собирается подойти к нему, лихач нажал на газ и рванул по дороге, вновь едва не зацепив полковника. Полицейский успел только пару раз ударить по стеклу, проносящуюся мимо машину.
Будут ли к вконец оборзевшему наглецу приниматься какие-либо меры, пока сказать сложно. Однако известно, что в данном месте действуют сразу несколько видеокамер, которые могут с легкостью воссоздать картину происшедшего.
ГИБДД Владивостока просит всех очевидцев данного инцидента обращаться по телефону дежурных служб ведомства.
Сотрудник ГИБДД заявил корреспонденту ZRPRESS.RU следующее: "Был ли это полковник МВД или простой гражданин, водитель-лихач должен понести ответственность за содеянное". Также отметим, что корреспондент ZRPRESS.RU, ставший очевидцем вопиющего безобразия на дороге, готов со всей ответственностью стать свидетелем разбирательства.
Мария КУЗОВЛЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним08:57, 11.12.2013#
Конечно, нет. Не было бы на месте происшествия журналиста, и, как водится, происшествия бы не было. Во всем же журналисты виноваты. Дело, видимо, в другом. Нам открыто указывают: ребята, если уж таких людей на переходах не замечают, чего уж нам, простым смертным сетовать, когда приходится, идя с ребенком по переходу, уже на середине отскакиваешь сам и еле-еле вырываешь малыша из-под колес. А он газанул и по ногам проехал. . . Было. Страшно.
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Псевдоним19:33, 10.12.2013#
Остановился перед пешеходным переходом, никого не задел, правил фактически не нарушал. А вот кто дал право быдло полицаю бить чужую машину? Правильно сделал водитель что уехал, кто знает, что на уме у этого полковника! Может там синий и оборзевший от безнаказанности Евсюковоподобный тип!
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Lol08:34, 11.12.2013#
Я правильно понимаю, то что водитель все же остановился перед пешеходным переходом, не создавая помех для движения пешехода - чуть не сбил, такого предъявить нельзя - вспомните фразу полиции для всех "Угрожают? Ну Вас же еще не убили, как убьют приходите". т. е. водитель хоть и экстренно но избежал ДТП, а вот целый полковник, как я понимаю, хотел наброситься на водителя и даже два раза ударил по стеклу автомобиля! Я надеюсь прокуратура уже обратила внимание на этот хулиганский поступок полковника! Что же касается пешеходных переходов города Владивостока, так большинство из низ установленны, оборудованны и пр. не надлежащим образом и порой запущенны до нет и с этим обычные жители и гости нашего города живут повседневно, а тут полковника обидели. . .
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Псевдоним15:51, 11.12.2013#
Во первых - написано "ударил по стеклу", а не "разбил стекло". Т. е. претензий к полковнику ровно столько же, сколько и к водителю за то, что тот "чуть не сбил". Во вторых - бывает работа, которая не предусматривает постоянного нахождения в кабинете, за столом, за прилавком и т. п. Так что в этом плане все нормально. А вот водятла есть способ прижать вполне законно: приставить гаеров-наблюдателей и задpючить штрафами за превышение скорости, нарушение правил парковки, непредоставление приемущества, невключенный поворотник при повороте или другом маневре и т. п. Плюс проверить на "распил", законность ТО и т. п.
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Lol08:41, 11.12.2013#
И еще: Сотрудник ГИБДД заявил корреспонденту ZRPRESS. RU следующее: "Был ли это полковник МВД или простой гражданин, водитель-лихач должен понести ответственность за содеянное"Я так понимаю, что ДТП небыло, но ГИБДД уже ущут неугодного т. е. на лицо преступный сговор между полковником и сотрудниками ГИБДД? Прошу редакцию озвучить фамилии полковника и данного сотрудника ГИБДД и направить материалы в прокуратуру о привлечении данных лиц за превышение должностных полномочий!
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Псевдоним09:18, 11.12.2013#
Вот горе то какое, больше чем уверен, что ментяра шел как носорог напролом, люди когда дорогу переходят вообще не смотрят, а если бы там скорая ехала, он тоже бы как наср пошел. . . еще и по машине ударил, вообще охерел, его значит чуть не сбили, а он ударил. . . если человек чуть не убил другого человека, что его садить за это, беспредел!!!
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степа13:07, 14.12.2013#
"в данном месте действуют сразу несколько видеокамер, которые могут с легкостью воссоздать картину происшедшего. ГИБДД Владивостока просит всех очевидцев данного инцидента обращаться по телефону дежурных служб ведомства. " - а это как понять - камеры с легкостью, а очевидцы с трудом? Или пойдем другим путем?
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была бы эта публикация, если на месте полковника был бы простой чел . . . ???