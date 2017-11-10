Даже Верховный суд не знает, где и как судить экс-мэра Владивостока

Судьи и со второго раза не смогли определиться, где рассматриваться дело Пушкаревых-Лушникова

Далекая от здравого смысла эпопея по делу теперь уже бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, его брата Андрея и Андрея Лушникова получило очередное и столь же маловразумительное продолжение. Сегодня, 9 ноября, в столице завершился уже второй день заседания Верховного суда, который должен был определить территориальную подсудность этого уголовного дела. Заседание вновь закончилось ничем, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщили наши источники, процесс вновь перенесен. В который раз подкачало обвинение. Представитель прокуратуры совершенно неожиданно для стороны защиты подал ходатайство о продлении ареста подозреваемым по делу на три месяца. Как ни странно, но даже Верховный суд безропотно пошел на поводу обвинителей, как не раз делали нижестоящие служители Фемиды, и перенес рассмотрение на 15 ноября.

Наблюдатели уже не раз высказывали свои опасения, что громкий процесс не может начаться в виду откровенно слабой базы у обвинителей и предполагали, что подобное поведение следствия – безосновательное продление сроков ареста подозреваемых, выбор им максимально жесткого режима ограничения свободы, неожиданное появление новых и «бесфамильных» свидетелей в деле, использование фактов и документов из других разбирательств и пр. – как раз и связаны с тем, что обвинению попросту особо нечего предъявить суду.

Как бы то ни было, на сегодняшний день все участники уголовного процесса уже завершили ознакомление с материалами дела, а Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение. Однако и теперь вместо того, чтобы направить документы в суд по месту совершения преступления, то есть во Владивосток, как это обычно делается, обвинитель попросил… об изменении места рассмотрения.

Зам. Генпрокурора РФ Виктор Гринь даже прислал по этому поводу письмо в ВС, в котором отметил ряд факторов, которые, дескать, не позволят объективно (!) рассмотреть материалы уголовного дела во Владивостоке. И попросил перенести заседание в Тверской суд Москвы. То есть на лицо откровенный плевок с московской колокольни в лицо приморской Фемиде. А как вам фактическое утверждение, что московские судьи, в отличие от своих коллег из российской глубинки, беспристрастны и справедливы?

Мы уже сообщали доводы защиты на этот счет. Адвокаты обвиняемых считают, что вопрос изменения территориальной подсудности регулируется исключительно уголовно-процессуальным кодексом, в котором нет ни слова о «претензиях» генпрокуратуры.

В итоге судья, видимо изрядно смущенный новыми и далеко не бесспорными материалами, неожиданно появившимися на его столе, принял решение перенести процесс на 15 ноября. Мы следим за развитием событий.