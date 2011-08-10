www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.56 р. 100 JPY: 55.85 р.
EUR: 73.11 р. 10 CNY: 92.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Депутат, отказавшийся "поделиться" бизнесом, задержан по статье 201

10 Августа 2011, 16:25 | Владивосток

Депутат Дмитрий СУЛЕЕВ задержан, сообщила пресс-служба Следственного управления по Приморскому краю. За то, что не захотел «поделиться» бизнесом, утверждают сторонники депутата. В комментарии «ЗР» они рассказали хронологию событий.

- Депутат, генеральный директор ОАО «Фармтоп» Дмитрий Сулеев подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, то есть в злоупотреблении полномочиями, - сообщила старший помощник руководителя управления Аврора РИМСКАЯ. - Как полагает следствие, Сулеев, вопреки интересам возглавляемой им организации, с целью извлечения для себя выгоды продал принадлежащие ОАО «Фармтоп» здания котельной и фармацевтической фабрики с пристройками. Своими действиями Сулеев причинил ОАО «Фармтоп» существенный вред в виде материального ущерба в размере свыше 160 млн рублей.

Стоит напомнить, что еще в мае 2011 года в нескольких офисах компаний, принадлежащих Сулееву, были проведены обыски и изъяты документы, которые стали основанием для организации доследственной проверки.

- В июне 2011 года с Дмитрием Сулеевым связался некий гражданин ПЕРЕПЕЛИЦА В.Ф. и предложил встретиться. На встрече Перепелица заявил, что это именно он инициировал доследственную проверку и если Сулеев не отдаст большую часть своего бизнеса, то ему грозит уголовное преследование. Сулеев ответил отказом, - сообщил «ЗР» руководитель исполнительного комитета Приморского Регионального отделения Общероссийской Общественной Организации «Деловая Россия» Владимир ЗАКАМОВ. - Перепелица В.Ф. предупредил, что имеет очень влиятельных друзей, как в Приморье, так и в Федеральных правоохранительных органах. Он, якобы, является личным другом Генерального прокурора Юрия ЧАЙКИ, дружит с прокурором ДВФО, и к тому же будто бы является школьным товарищем губернатора Сергея ДАРЬКИНА, и потому не советует Сулееву так категорично отказывать.

Однако Дмитрий Сулеев не испугался громких имен. В конце июня он получил исковое заявление из Первореченского и Фрунзенского судов Владивостока о том, что он якобы должен Перепелице В.Ф. 500 млн рублей и обязан их вернуть. По этим исковым заявлениям были инициированы судебные разбирательства.


Автор: Олег Жунусов
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru