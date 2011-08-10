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Депутат, отказавшийся "поделиться" бизнесом, задержан по статье 201
Депутат Дмитрий СУЛЕЕВ задержан, сообщила пресс-служба Следственного управления по Приморскому краю. За то, что не захотел «поделиться» бизнесом, утверждают сторонники депутата. В комментарии «ЗР» они рассказали хронологию событий.
- Депутат, генеральный директор ОАО «Фармтоп» Дмитрий Сулеев подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, то есть в злоупотреблении полномочиями, - сообщила старший помощник руководителя управления Аврора РИМСКАЯ. - Как полагает следствие, Сулеев, вопреки интересам возглавляемой им организации, с целью извлечения для себя выгоды продал принадлежащие ОАО «Фармтоп» здания котельной и фармацевтической фабрики с пристройками. Своими действиями Сулеев причинил ОАО «Фармтоп» существенный вред в виде материального ущерба в размере свыше 160 млн рублей.
Стоит напомнить, что еще в мае 2011 года в нескольких офисах компаний, принадлежащих Сулееву, были проведены обыски и изъяты документы, которые стали основанием для организации доследственной проверки.
- В июне 2011 года с Дмитрием Сулеевым связался некий гражданин ПЕРЕПЕЛИЦА В.Ф. и предложил встретиться. На встрече Перепелица заявил, что это именно он инициировал доследственную проверку и если Сулеев не отдаст большую часть своего бизнеса, то ему грозит уголовное преследование. Сулеев ответил отказом, - сообщил «ЗР» руководитель исполнительного комитета Приморского Регионального отделения Общероссийской Общественной Организации «Деловая Россия» Владимир ЗАКАМОВ. - Перепелица В.Ф. предупредил, что имеет очень влиятельных друзей, как в Приморье, так и в Федеральных правоохранительных органах. Он, якобы, является личным другом Генерального прокурора Юрия ЧАЙКИ, дружит с прокурором ДВФО, и к тому же будто бы является школьным товарищем губернатора Сергея ДАРЬКИНА, и потому не советует Сулееву так категорично отказывать.
Однако Дмитрий Сулеев не испугался громких имен. В конце июня он получил исковое заявление из Первореченского и Фрунзенского судов Владивостока о том, что он якобы должен Перепелице В.Ф. 500 млн рублей и обязан их вернуть. По этим исковым заявлениям были инициированы судебные разбирательства.
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