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Администрация Владивостока отказала в жилье ветерану ВОВ
Прокуратурой города Владивостока по обращению участника ВОВ проведена проверка, в ходе которой установлено, что администрацией города Владивостока ему незаконно отказано в принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Приморского края.
В соответствии с действующим жилищным законодательством гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, признаются обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы.
На территории города Владивостока установлена норма для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в размере 13 кв. м общей площади на одного человека.
Исходя из суммарной общей площади всех жилых помещений, находящихся в собственности членов семьи участника войны, обеспеченность жилой площадью на 1 человека составляет менее учетной нормы.
Несмотря на данное обстоятельство, органом местного самоуправления расчет площади имеющегося жилого помещения необоснованно произведен исходя из размера доли в праве на жилое помещение, имеющейся непосредственно у ветерана.
Прокуратурой города Владивостока принесен протест на незаконное постановление администрации города Владивостока об отказе в принятии его на учет, также и.о. главы администрации города Владивосток внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства.
Иван КРЫШАН
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