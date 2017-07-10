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Купить бензин подешевле решили доверчивые владивостокцы

10 Июля 2017, 11:30 | Владивосток

С декабря 2016 года по февраль 2017 года злоумышленник, по версии следствия, преследуя цель незаконного обогащения, посредством мобильной связи отправлял на произвольные абонентские номера, которые подыскивал на сайте «Farpost», сообщения с заведомо ложными сведениями о наличии у него карт коммерческой компаний, по которым возможно приобрести бензин и дизельное топливо по заниженной стоимости, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Потерпевшие, считая, что могут совершить выгодную для них покупку, соглашались на данную сделку, передавая фигуранту обговоренную сумму.

Осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств потерпевших, обвиняемый вводил в заблуждение относительно своих истинных намерений, обращал указанные денежные средства в свою пользу, не исполнив взятые на себя обязательства.

В результате мошеннических действий потерпевшим причинен ущерб на сумму более 150 тыс. рублей.

Заместителем прокурора города утверждено обвинительное заключение в отношении гражданина, обвиняемого в совершении 11 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба.

Санкция ч. 2 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: цена  бензин  прокуратура  АЗС  дизельное топливо  дело 



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