Турецкие строители с объектов о. Русский обвинили «Крокус» во лжи

Руководители Дальневосточного филиала ЗАО «Крокус» озвучили свою версию скандала с турецкими рабочими, которые не могут получить зарплату. Но турки назвали представленное объяснение ложью и намерены до конца отстаивать свои права, хотя в адрес некоторых рабочих уже поступили угрозы убийства.

Напомним, проблему турецких рабочих подняла наша газета. В публикации от 2 мая «ЗР» сообщил, что на Русском турецкие рабочие компании-субподрядчика «Регионтехстрой» не получают заработную плату и не могут вернуться на родину. Они перестали выходить на работу и обратились в УВД Приморского края с заявлением.

- У нас в стране нет специалистов нужной квалификации. Нет рабочих, способных трудиться на остеклении фасадов. Они есть в Турции и в Китае. Поэтому мы вынуждены приглашать иностранных рабочих, - пояснил журналистам на пресс-конференции 6 мая заместитель директора ДВ филиала ЗАО «Крокус» Ярослав ВОСКРЕСЕНСКИЙ. - Компания «Регионтехсервис» завезла 79 турецких рабочих по технической визе. Они должны были собирать опреснитель, бетонный и асфальтовый заводы. Но выяснилось, что привезенные турки не знакомы с таким опреснителем и не могут его собрать. Поэтому мы передали подряд другой компании. Но этих турецких рабочих не могли использовать на других работах, поскольку у них техническая виза. А по ней можно привлекать к работам только на тех объектах, для которых их и пригласили.

Представители ЗАО «Крокус» заверили, что их компания не давала задания «Регионтехстрою» найти специалистов на сборку опреснителя и официально в документах это нигде не фигурирует. Хотя, признают, что об этом между ними был разговор. Но лишь устный.

Проблем с турецкими рабочими можно было бы избежать, если бы «Регионтехстрой» ввез их по обычной визе. Дескать, тогда их бы использовали на других работах. Но въехавших по технической визе, закон запрещает привлекать на иные объекты и рабочие все это время, якобы, просидели на Русском без работы, а потому и заработная плата им не положена, уверяют представители «Крокуса».

- Но почему же этих рабочих сразу не отправили на родину, почему турки три месяца просидели на Русском? - задал вопрос «ЗР».

- Отправить их на родину должен был «Регионтехсервис». Компания не отправила их, наверно, потому что не было средств. Работа ведь не была им выполнена, и мы, ЗАО «Крокус», не могли перечислить за нее деньги, - ответил Ярослав Воскресенский.

Теперь деньги перечислены и «Регионтехстрой» начал отправлять турецких рабочих на родину. К 6 мая из Владивостока улетели 60 турок.

- В «Регионтехстрое» кроме 79 турецких рабочих с технической визой, еще 98 турок въехали по обычной визе и могут работать на разных объектах. Но они тоже выдвинули требования. Они хотят трудиться не по контракту с «Регионтехстроем», а с «Крокусом». Мы готовы принять всех, - заверил Ярослав Воскресенский.

По его словам, ЗАО «Крокус» написала «Регионтехстрою» претензионное письмо, в котором выдвинуло требование до 25 мая обеспечить выход на работу всех рабочих. В противном случае, договор с ними будет расторгнут.

На вопросы «ЗР» - что за компания «Регионтехстрой», где она зарегистрирована, кто ее владелец, есть ли у нее собственные рабочие и производственные мощности – представители ЗАО «Крокус» ответить не смогли, заверив лишь, что фирма хорошо зарекомендовала себя во время совместной работы в Москве.

Всего по данным специалистов ЗАО «Крокус» на его стройках трудятся около 10 тыс. рабочих, из них - 500 человек из Турции. «Крокус» предлагает туркам остаться на строительстве ДВФУ. Но 79 человек ввезенных по технической визе должны вернуться в Турцию, причем деньги они не заработали.

- Это абсолютная ложь! Обман!!! – прокомментировал «ЗР» один из турецких рабочих. – На меня тоже оформили техническую визу, но я не сидел без дела, а три месяца работал на остеклении фасадов. У меня 200 человек свидетелей! Только на остеклении нас, турецких рабочих, было занято 188 человек. Всего же «Регионтехстрой» сам и еще через четыре фирмы ввез на Русский 523 граждан Турции.

По словам нашего собеседника, турки понятия не имели, что на них оформили техническую визу и тем более им никто не объяснял в чем ее особенности.

- Нам сказали, что виза на три месяца, а потом ее просто продлят, - сообщил турецкий рабочий.

«ЗР» готов сообщить имя своего собеседника правоохранительным органам. Но не публикует его, поскольку в адрес турецких рабочих стали поступать угрозы убийства.

- Директор компании «Регионтехстрой» Махмуд Волкан вначале угрожал, что я потеряю здоровье. А недавно он заявил, что меня убьют. Я сообщил в прокуратуру. У меня есть свидетели его угроз, - сообщил «ЗР» Мэхмед АКСОЙ, по информации которого был подготовлен первый наш материал.

По информации турецких рабочих «Крокус» перечислил «Регионтехстрою» уже 73 млн рублей. Но они свою зарплату до сих пор не получили. Более того, компания-работодатель пытается наложить на каждого штраф в 2,5 тыс. долларов под предлогом, что турки отказались выходить на работу до погашения долга по зарплате. Турки категорически не согласны и намерены до конца отстаивать свои права.

На фото. На остеклении этого корпуса №21 трудятся турецкие рабочие.Фото предоставлено ЗАО «Крокус».