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"Фамилию заказчика по делу Пушкарёва все знают, но боятся называть"
Экс-мэру Владивостока жестко отомстили за нежелание уступить свой бизнес, считает независимый эксперт
Во вторник Тверской суд Москвы приговорил экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам строгого режима, а также к штрафу в размере 500 млн руб. Вместе с Пушкаревым к десяти годам строгого режима был приговорен бывший глава муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Андрей Лушников.
В ходе судебного заседания гособвинитель просил суд назначить Пушкареву 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 500 млн руб., его брату Андрею Пушкареву — восемь лет лишения свободы условно со штрафом 500 млн руб. и Андрею Лушникову — 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере более 375 млн руб.
Бывший мэр Владивостока был задержан и этапирован в Москву в июне 2016 года. Басманный суд отправил его под стражу по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст. 285 УК) и в коммерческом подкупе (ч.2 ст. 204 УК). Тогда же вместе с Пушкаревым был арестован глава муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Андрей Лушников и брат экс-мэра Андрей.
Ситуацию на правах анонимности согласился прокомментировать бизнесмен К:
- Давайте будем откровенны, фамилию заказчика по делу Пушкарёва, по крайней мере, на уровне краев и областей Дальневосточного округа и выше знают все. Как и в деловой среде региона. Но, как в той сказке, эту фамилию мы не произносим. Просто не хочется вот так, как Пушкарёв загреметь надолго в тюрьму и потерять всё. Оттого, что ушлые парни с большим шлейфом разных грязных дел за спиной надели костюмы и заняли высокие государственные кресла, они другими не стали. Поверьте. Тем более, пришлые, которые плевать хотели на регион. Сегодня на Дальнем Востоке практически невозможно запустить ни один более менее интересный бизнес-проект, чтобы к тебе не пришли люди и не намекнули, что неплохо бы было включить в состав акционеров определенные фамилии. Иначе у тебя ничего не выйдет. Ты, как минимум, утонешь в бесконечных согласованиях и проверках. Я имею ввиду, конечно, не дальневосточные проекты уровня «Газмпрома» или «Роснефти», эти монстры им не по зубам, но и не мелочь всякую. Вы же видите, что даже ТОРы и Свободный порт Владивосток буксуют по-крупному, а народ из региона бежит без всякой надежды найти хорошую работу. Разбегаются и остатки местного бизнеса. Просто всё это новым «хозяевам тайги» не нужно, а нужен только контроль в привлекательных предприятиях. К Игорю (Пушкарёву И. С. - прим. ред.), насколько мне известно, начали приходить ходоки еще на стыке 2013-14 годов. Но он, как говорится, встал в позу. И дело тут, думаю, даже не в деньгах. Ему очень нравился его холдинг, он его собирал по крупицам. Короче, он отказал, и стало понятно, что дело добром не кончится. Все видят, что в регионе практически не осталось местного бизнеса – он либо разорен, либо стал филиалом московских корпораций. Вы спрашиваете, почему Пушкарёв назвал в качестве заказчика по своему делу губернатора Миклушевского, а не реальное лицо? Просто потому, что, думаю, Игорь до последнего надеялся, что кое-кто даст отмашку и суд примет какое-то символическое наказание. Благо, нарушения в работе были, и Пушкарёв это признал, но они явно не тянули на 17 лет лагерей. Да и он усиленно выводил брата из-под удара. Миклушевский, возможно, был инструментом в большой игре, но такого, что произошло с Пушкарёвым, он точно сотворить не мог. Слишком мелкая фигура. Но желание отомстить несговорчивому Пушкарёву оказалось сильнее. Да и другим будет наука. На Дальнем Востоке сейчас такие правила игры.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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11212:35, 10.04.2019#
Это ты сейчас повторяешь вариант следствия. Просто голословно. Это в приговор перенесли, как аксиому и циферки взяли с потолка. Ничего не было доказано. Осторожному Пушкарёву проще было эти 500 лямов заработать на цементе за не очень долгое время, чем нос совать в сомнительные махинации.
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Аноним10:09, 10.04.2019#
Эксперты деревянные )))) у нас можно делать всё только не идти во власть и не отделяться от системы и зарабатывать очки. Пушкарёв наехал на федералов (наверное думал, что контролирует ситуацию). . . по всей видимости реалии изменились и он этого не почуял и по иронии судьбы он оказался в числе первых зачисток. Вот и всё. Славил бы систему и играл по правилам сидел бы мэром дальше. . . Федералы понимают если что-то позволить и пропустить, то завтра придётся с кем-то считаться на территории и им этого не нужно так как ситуация сейчас не простая в вертикали.
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Инсайт13:40, 10.04.2019#
Так время "" Кукловодов"" тоже заканчивается, отвертеться не получится, кто они ?? знают кому положено это знать и не только они, так, что запасаемся попкорном. . . . . . . . . скоро будет очень много интересных и увлекательных уголовных дел, да статьи там будут уже другого порядка, гораздо серьёзней чем у Писи. . . . . Кто надеется типа соскочить, сбежать - увы не получится все они давно , под колпаком. . . . . . И произойдёт всё буквально в один момент. . . . даже если самоубъются, то и это им не поможет, все родственники и афилированные лица останутся у разбитого корыта. . . . . . . сказка заканчивается, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "" Карета"" превратится в тыкву. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Не надо политизировать. Воровал? Да воровал? 500 лямов своей семье перекинул? Да перекинул! Ну и при чем тут заказчик?