Во Владивостоке возобновился суд по делу "приморских партизан"

Слушание по уголовному делу так называемых "приморских партизан" возобновились 10 апреля в Приморском краевом суде, после перерыва с 20 марта.

На процессе стороной обвинения продолжается представление доказательств. Заседания будут проходить три раза в неделю.

По делу "приморских партизан" судят жителей Кировского района Приморья Александра и Вадима КОВТУНОВ, Романа САВЧЕНКО, Максима КИРИЛЛОВА, Владимира ИЛЮТИКОВА и Алексея НИКИТИНА. Они обвиняются в серии убийств, бандитизме, разбоях, похищении документов, незаконном приобретении, хранении, ношении оружия, умышленном уничтожении чужого имущества, нападениях на милиционеров, хищении оружия, кражах, угонах автомобилей.

Как сообщили на первом судебном заседании 23 января адвокаты, двое из шести подсудимых частично признают свою вину. Дело рассматривает коллегия присяжных заседателей.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.