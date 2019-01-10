Родители сбитого на переходе чиновником ребенка опасаются, что виновник уйдет от ответственности

В сентябре 2018 года семья Старостиных, проживающая во Владивостоке, пережила страшное происшествие – их ребенка, 8-летнего мальчика, сбил на пешеходном переходе автомобиль, причинив тяжкий вред. По иронии судьбы, за рулем автомобиля, сбившего школьника, находился заместитель директора КГКУ «Примгосавтонадзор», сообщает газета "Золотой Рог" со ссылкой на РИА VladNews.

По словам родителей потерпевшего, спустя более трех месяцев дело так и не получило развития – расследование затягивается.

В связи с этим мама мальчика посредством видео с места происшествия обратилась к общественности, в надежде, что огласка поможет дать делу ход.

- Мы находимся на улице Иртышская, 18. Вот наш дом. Именно отсюда в 8:40 утра 24 сентября наш сын отправил младшего брата в детский садик и направился в сторону школы. На пешеходном переходе его сбил Юрий Голотвин. Сбил и тут же передвинул свой автомобиль», - говорит мама мальчика Альбина Старостина.

После аварии родители вместе с ребенком уехали на карете скорой помощи в Тысячекоечную больницу.

«Врачи скорой помощи в своем сигнальном листе зафиксировали, что ДТП произошло на пешеходном переходе.<…> Самое обидное было узнать, что когда мы уехали в больницу Голотвин сообщил инспектору, что наезд на пешехода был совершен вне зоны действия пешеходного перехода, и так это в бумаге и осталось», - рассказывает мама потерпевшего.

Отметим, что ребенок получил серьёзную травму – закрытый перелом обеих костей (большеберцовой и малоберцовой) со смещением в правой голени, судебно-медицинская экспертиза признала тяжкий вред здоровью.



На запрос корреспондента РИА VladNews по этому делу УМВД России по Владивостоку дало официальный комментарий, из которого следует, что 54-летний водитель за рулем автомобиля Honda Vezel совершил наезд на ребенка не на пешеходном переходе.



«Мужчина, совершивший наезд на ребенка, незамедлительно вызвал скорую медицинскую помощь и Госавтоинспекцию. Согласно показаниям очевидцев, место наезда на ребенка находится вне зоны действия нерегулируемого пешеходного перехода. Полицейские отправили водителя на медицинское освидетельствование, которое показало отсутствие алкоголя в его крови. Потерпевшего госпитализировали. По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы установлено, что в результате дорожно-транспортного происшествия его здоровью причинен тяжкий вред. По факту автоаварии проводится проверка, назначено проведение ряда исследований, в том числе автотехническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - рассказали в ведомстве.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



