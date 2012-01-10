Судьбу владивостокского моста-погорельца решит комиссия

Судьбу моста через Золотой Рог, на котором в декабре произошел масштабный пожар, определит специальная комиссия, сообщает «Российская газета».

Межведомственная комиссия для установления причин возгорания при строительстве мостового перехода через бухту Золотой Рог, определения технического состояния моста и оценки повреждения его конструктивных элементов начнет работу в январе 2012 года, когда будут получены данные всех основных экспертиз.

Комиссию, в которую войдут представители Минрегиона России, администрации Приморского края, Ростехнадзора, МЧС, прокуратуры и ФСБ, возглавил глава Минрегиона России Виктор БАСАРГИН. Перед Новым годом он совершил плановую рабочую поездку во Владивосток, в ходе которой ознакомился с ходом строительства объектов саммита АТЭС-2012.

«Золотой Рог».