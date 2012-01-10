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Судьбу владивостокского моста-погорельца решит комиссия
Судьбу моста через Золотой Рог, на котором в декабре произошел масштабный пожар, определит специальная комиссия, сообщает «Российская газета».
Межведомственная комиссия для установления причин возгорания при строительстве мостового перехода через бухту Золотой Рог, определения технического состояния моста и оценки повреждения его конструктивных элементов начнет работу в январе 2012 года, когда будут получены данные всех основных экспертиз.
Комиссию, в которую войдут представители Минрегиона России, администрации Приморского края, Ростехнадзора, МЧС, прокуратуры и ФСБ, возглавил глава Минрегиона России Виктор БАСАРГИН. Перед Новым годом он совершил плановую рабочую поездку во Владивосток, в ходе которой ознакомился с ходом строительства объектов саммита АТЭС-2012.
«Золотой Рог».
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