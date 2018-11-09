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Находящийся в сизо экс-мэр Владивостока выступил против тюрьмы для животных в Приморье
«Хотел выразить надежду на соответствующие органы, но если у нас с людьми не считаются, чего говорить о животных»
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв разместил очередной пост в социальных сетях. На этот раз он посвящен вопиющей ситуации, сложившейся в бухте Средняя, где в заточении находятся больше сотни крупных морских животных.
«Всем здравствуйте! Какое-то мракобесие происходит с морскими животными, которых содержат в #китотюрьма в бухте Средняя. Если то, что пишут СМИ правда и незаконная продажа имеет место быть, то масштабы (11 косаток и 90 белух) впечатляющие.
Хотел выразить надежду на соответствующие органы (других же нет), но если у нас с людьми не считаются, чего говорить о животных. Остаётся только сочувствовать этим уникальным краснокнижным морским созданиям и полагаться на активность зоозащитников и сознательного населения.»
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