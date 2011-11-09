Во Владивостоке идет проверка по факту продажи алкоголя ребенку

Следствие во Владивостоке ведет проверку по факту продажи спиртного девятилетнему мальчику, которого 1 ноября доставили в городскую клиническую больницу с диагнозом сильное алкогольное опьянение, сообщила РИА Новости 8 ноября старший помощник начальника краевого СУСК Аврора Римская.

Во Владивостоке это уже не первый случай продажи алкоголя несовершеннолетним. Четыре подружки - шестиклассницы одной из школ Владивостока после торжественной линейки, посвященной началу учебного года, купили в торговой палатке две бутылки водки сомнительного качества. Одна из них была направлена в реанимацию с диагнозом алкогольная кома. Позднее была госпитализирована еще одна девочка. По мнению врачей, отравление произошло в результате большого количества выпитого спиртного, которого не выдержал детский организм.

"Следствие установило, что алкоголь был куплен ребенком вместе с двумя другими малолетними в одном из магазинов на улице Уральская во Владивостоке", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, ведется поиск работника магазина, который продал алкоголь детям. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

"Неоднократная продажа несовершеннолетним алкоголя - уголовно наказуемое деяние, которое наказывается штрафом или исправительными работами на срок до одного года", - пояснила Римская.