Решение суда грозит похоронить возрождение муниципального транспорта во Владивостоке

Судьи решили, что выход на маршруты города муниципальных автобусов серьезно ущемил интересы частников

Пятый арбитражный апелляционный суд в понедельник, 9 октября, рассмотрел апелляционные жалобы администрации Владивостока, МПВ «ВПОПАТ №1» и ООО «Флагман-Авто» на решение АС Приморского края по делу №А51-17751/2015. В противостоянии городского автотранспортного предприятия и краевого управления Федеральной антимонопольной службы судьи вновь стали на сторону антимонопольного ведомства, что грозит нивелировать итоги многолетней работы по возрождению и развитию МПВ «ВПОПАТ №1».

В июле 2015 года Управление ФАС по Приморскому краю вынесло решение по делу о возможном ограничении конкуренции на рынке пассажирских перевозок во Владивостоке. Функцию координации действий участников антиконкурентного соглашения, как считает ФАС, выполнила администрация Владивостока во главе с Игорем ПУШКАРЕВЫМ вместе с действующими и бывшими сотрудниками из группы компаний «Востокцемент».

Практически сразу решение и предписание ФАС было обжаловано. В 2016 году Арбитражный суд Приморского края, а затем и Пятый арбитражный апелляционный суд признали доводы антимонопольщиков несостоятельными. Однако 29 марта 2017 года Арбитражный суд Дальневосточного округа отменил оба решения и направил дело на новое рассмотрение в краевой арбитраж.

Повторное рассмотрение дела о возможном ограничении конкуренции на рынке автобусных перевозок во Владивостоке приняло скандальный оттенок. В июле управлению Федеральной антимонопольной службы удалось добиться отвода судьи Арбитражного суда Приморья, ведущего «автобусное» дело, из-за сомнений в его беспристрастности. 10 августа АС Приморья в своем решении оставил в силе ключевые требования антимонопольщиков, в том числе – отмену постановления администрации Владивостока, которое регулирует порядок предоставления субсидий организациям, перевозящим пассажиров по городским автобусным маршрутам.

Не согласившись с решением краевого арбитража, администрация Владивостока, МПВ «ВПОПАТ №1» и ООО «Флагман-Авто» направили жалобы в апелляционную инстанцию – Пятый арбитражный апелляционный суд. Однако по итогам состоявшегося 9 октября судебного заседания судьи 5-го ААС постановили оставить решение Арбитражного суда Приморского края от 10 августа без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Не секрет, что именно поддержка из городского бюджета позволила фактически воссоздать муниципальный автопарк, а позднее приобретенные «ВПОПАТ №1» и «ВПАТП №3» автобусы приступили к обслуживанию важнейших городских маршрутов, в том числе на остров Русский. Теперь же «транспортная реформа Пушкарева» может быть отыграна назад. «К сожалению, зачастую надзорные органы выносят решения, далекие от реального положения дел», - ранее комментировал решение АС Приморского края Игорь Пушкарев в социальных сетях.