Во Владивостоке задержан гражданин, которого подозревают в попытке подкупить членов участкового избиркома

По данным из силовых структур, мужчина родом не из Приморья и попался с поличным

Как стало известно деловой газете "Золотой Рог" из конфиденциальных источников, сегодня, 9 сентября, утром в одной из школ Фрунзенского района Владивостока правоохранитель задержан житель Московской области, который назвался «Антоном».

Как выяснилось, указанный приезжий мужчина последний месяц активно склонял сотрудников УИК Фрунзенского района к фальсификации избирательных бюллетеней досрочного голосования.

По нашим данным, согласились не все. А одна из «согласившихся» председателей УИК делала это под контролем оперативников ФСБ. Задержан «Антон» был при передаче председателю заполненных бюллетеней, упакованных в специальные конверты. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.