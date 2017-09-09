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Во Владивостоке задержан гражданин, которого подозревают в попытке подкупить членов участкового избиркома
По данным из силовых структур, мужчина родом не из Приморья и попался с поличным
Как стало известно деловой газете "Золотой Рог" из конфиденциальных источников, сегодня, 9 сентября, утром в одной из школ Фрунзенского района Владивостока правоохранитель задержан житель Московской области, который назвался «Антоном».
Как выяснилось, указанный приезжий мужчина последний месяц активно склонял сотрудников УИК Фрунзенского района к фальсификации избирательных бюллетеней досрочного голосования.
По нашим данным, согласились не все. А одна из «согласившихся» председателей УИК делала это под контролем оперативников ФСБ. Задержан «Антон» был при передаче председателю заполненных бюллетеней, упакованных в специальные конверты. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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