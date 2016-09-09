Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Причина экстренной посадки "Суперджета" во Владивостоке оказалась более чем странной
Подвела система управления механизацией крыла
Лайнер Superjet-100 авиакомпании «Якутия», выполнявший на минувшей неделе рейс N492 по маршруту Владивосток-Якутск, вернулся в аэропорт вылета по причине кратковременного отказа блока управления механизацией крыла. В наборе заданного эшелона на высоте 800 метров предкрылки остались во взлетном положении (выпущены), сообщает деловая газета "Золотой Рог".
«При контрольном облете самолета замечаний в системе уборки-выпуска механизации крыла не выявлено. По результатам проверки самолет допущен к дальнейшей эксплуатации без ограничений», - отмечается в сообщении авиакомпании.
Во время инцидента на борту воздушного судна находились 66 пассажиров, из них четыре ребенка, пять членов экипажа, а также 768 кг багажа, 787 кг груза и 125 кг почты.
Наработка данного самолета с начала эксплуатации составляет 7 тыс. 158,33 летных часа, 2 тыс. 926 посадок. Периодическое техническое обслуживание выполнено 25 августа текущего года.
На борту самолета, совершившего экстренную посадку во Владивостоке, находилась, в том числе, официальная делегация участников Восточного экономического форума с главой Якутии Егором БОРИСОВЫМ.
Пассажиры вылетели в Якутск на другом воздушном судне. Для установления причин возврата воздушного судна в аэропорт вылета создана комиссия Дальневосточного Московского технического университета гражданской авиации.
Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР по данному факту организовала процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Досье «Золотого Рога»: Sukhoi Superjet 100 («Сухой Суперджет 100») — российский ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный компанией «Гражданские самолеты Сухого» при участии ряда иностранных компаний.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты морякам
- Во Владивостоке на Русском острове дотла сгорела маршрутка (Фото)
- Причина экстренной посадки "Суперджета" во Владивостоке оказалась более чем странной
- Самолет, вылетевший из Владивостока, вернулся в аэропорт из-за неисправности
- У самолета, летевшего из Владивостока в Москву, оказался неисправен генератор двигателя
- На время ВЭФ про остров Русский лучше забудьте
- Главе Владивостока Игорю Пушкареву требуется срочная хирургическая операция
- Жительницу Владивостока обманул адвокат
- Во Владивостоке оштрафуют экономную автотранспортную компанию
- Пассажиры зарубежных авиарейсов ввозят во Владивосток запрещенную продукцию
Новости раздела
- Во Владивостоке возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты морякам
- Во Владивостоке на Русском острове дотла сгорела маршрутка (Фото)
- Причина экстренной посадки "Суперджета" во Владивостоке оказалась более чем странной
- Самолет, вылетевший из Владивостока, вернулся в аэропорт из-за неисправности
- У самолета, летевшего из Владивостока в Москву, оказался неисправен генератор двигателя
- На время ВЭФ про остров Русский лучше забудьте
- Бывший глава УФМС по Приморью получил реальный срок за взятки
- Владморторгпорт теперь будет грузить прокуратура
- Главе Владивостока Игорю Пушкареву требуется срочная хирургическая операция
- Жительницу Владивостока обманул адвокат
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным
Нечистая сила? Барабашка завёлся? нужно срочно освятить. . .