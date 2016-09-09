Причина экстренной посадки "Суперджета" во Владивостоке оказалась более чем странной

Подвела система управления механизацией крыла

Лайнер Superjet-100 авиакомпании «Якутия», выполнявший на минувшей неделе рейс N492 по маршруту Владивосток-Якутск, вернулся в аэропорт вылета по причине кратковременного отказа блока управления механизацией крыла. В наборе заданного эшелона на высоте 800 метров предкрылки остались во взлетном положении (выпущены), сообщает деловая газета "Золотой Рог".

«При контрольном облете самолета замечаний в системе уборки-выпуска механизации крыла не выявлено. По результатам проверки самолет допущен к дальнейшей эксплуатации без ограничений», - отмечается в сообщении авиакомпании.

Во время инцидента на борту воздушного судна находились 66 пассажиров, из них четыре ребенка, пять членов экипажа, а также 768 кг багажа, 787 кг груза и 125 кг почты.

Наработка данного самолета с начала эксплуатации составляет 7 тыс. 158,33 летных часа, 2 тыс. 926 посадок. Периодическое техническое обслуживание выполнено 25 августа текущего года.

На борту самолета, совершившего экстренную посадку во Владивостоке, находилась, в том числе, официальная делегация участников Восточного экономического форума с главой Якутии Егором БОРИСОВЫМ.

Пассажиры вылетели в Якутск на другом воздушном судне. Для установления причин возврата воздушного судна в аэропорт вылета создана комиссия Дальневосточного Московского технического университета гражданской авиации.

Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР по данному факту организовала процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Досье «Золотого Рога»: Sukhoi Superjet 100 («Сухой Суперджет 100») — российский ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный компанией «Гражданские самолеты Сухого» при участии ряда иностранных компаний.