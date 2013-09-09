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Во Владивостоке задержан грабитель, совершивший серию нападений на женщин
С июля в разных районах Владивостока была зарегистрирована серия краж и грабежей, совершённых в дневное время в отношении женщин. Грабитель действовал по стандартной схеме: заходил в подъезды многоквартирных домов, поджидал представительниц слабого пола, которые выходили или заходили в лифт.
Затем злоумышленник нападал с угрозами и срывал ювелирные изделия. Подозреваемый действовал дерзко и быстро, используя элемент неожиданности: ни одна из пострадавших не смогла дать точных примет налетчика.
Благодаря профессионализму и упорству сотрудников уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г. Владивостоку, личность грабителя была установлена. Вчера он был задержан в дачном поселке в районе станции Сиреневка. Им оказался наркозависимый, нигде не работающий, ранее судимый житель Владивостока 1978 года рождения. В мае 2013 г. он освободился из мест лишения свободы и спустя несколько месяцев возобновил свой преступный промысел. Подозреваемый в ходе разбирательства пояснил, что преступления он совершал, потому что ему нужны были деньги на проживание и приобретение наркотиков.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Все потерпевшие его опознали. Мужчина дал признательные показания в совершении 16 краж и грабежей. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба УМВД России по г. Владивостоку.
Гражданам, пострадавшим от рук задержанного, просят обратиться в отдел полиции № 1 (Ленинский район г. Владивостока) или позвонить по телефонам 02, 2751274.
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". . . ни одна из пострадавших не смогла дать точных примет налетчика. " ". . . Все потерпевшие его опознали" О как!!!