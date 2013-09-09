Во Владивостоке задержан грабитель, совершивший серию нападений на женщин

С июля в разных районах Владивостока была зарегистрирована серия краж и грабежей, совершённых в дневное время в отношении женщин. Грабитель действовал по стандартной схеме: заходил в подъезды многоквартирных домов, поджидал представительниц слабого пола, которые выходили или заходили в лифт.

Затем злоумышленник нападал с угрозами и срывал ювелирные изделия. Подозреваемый действовал дерзко и быстро, используя элемент неожиданности: ни одна из пострадавших не смогла дать точных примет налетчика.

Благодаря профессионализму и упорству сотрудников уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г. Владивостоку, личность грабителя была установлена. Вчера он был задержан в дачном поселке в районе станции Сиреневка. Им оказался наркозависимый, нигде не работающий, ранее судимый житель Владивостока 1978 года рождения. В мае 2013 г. он освободился из мест лишения свободы и спустя несколько месяцев возобновил свой преступный промысел. Подозреваемый в ходе разбирательства пояснил, что преступления он совершал, потому что ему нужны были деньги на проживание и приобретение наркотиков.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Все потерпевшие его опознали. Мужчина дал признательные показания в совершении 16 краж и грабежей. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба УМВД России по г. Владивостоку.

Гражданам, пострадавшим от рук задержанного, просят обратиться в отдел полиции № 1 (Ленинский район г. Владивостока) или позвонить по телефонам 02, 2751274.

ZRPRESS.RU, Владивосток.