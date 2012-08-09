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Экс-начальнику приморской ГИБДД подтвердили условный срок наказания

09 Августа 2012, 03:11 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 8 августа, ZRPRESS. 8 августа 2012 года судебной коллегией по уголовным делам Приморского краевого суда состоялось судебное рассмотрение уголовного дела по кассационной жалобе потерпевшего Ярослава Горбенко на приговор Советского районного суда Владивостока от 21 июня 2012 года в отношении экс-начальника ГИБДД края А. В. Лысенко.

Указанным приговором Лысенко Александр Викторович осужден по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах внутренних дел России сроком 2 года с возложением указанных в приговоре обязанностей. Учитывая, что Лысенко согласился с предъявленным ему обвинением, приговор был постановлен в особом порядке.

В кассационной жалобе, поступившей в адрес Приморского краевого суда, потерпевший Горбенко просил об отмене приговора суда Советского района Владивостока, приведя ряд доводов своего несогласия с постановленным приговором, среди которых указал и на чрезмерную мягкость назначенного Лысенко наказания.

Судебная коллегия, в составе трех профессиональных судей, выслушав доводы сторон, изучив материалы дела, определила: приговор Советского районного суда г. Владивостока Приморского края от 21 июня 2012 года в отношении Лысенко Александра Викторовича оставить без изменения, кассационную жалобу потерпевшего Горбенко оставить без удовлетворения.

Напомним, в мае 2011 года полковник Лысенко, проезжая мимо остановки общественного транспорта «13 километр» во Владивостоке, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, потребовал от стритрейсеров освободить проезжую часть. Выйдя из служебного автомобиля, он нанес одному из участников незаконной гонки несколько ударов рукой по голове и несколько ударов ногой по туловищу.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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