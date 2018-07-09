Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока

Прокуратура, тем не менее, отказалось изменить меру пресечения обвиняемым по делу, один из которых не может нормально дышать и есть

Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв разместил в соцсетях очередной пост. На этом раз – это фактически крик души, в котором он высказывает свое возмещение отношением обвинения к своему брату Андрею и проходящему по делу Андрею Лушникову.

«4 июля в Мосгорсуде состоялось рассмотрение апелляции о продлении нашего содержания. Суд вынес решение оставить всё без изменения, то есть до 26 июля мы с Лушниковым остаемся в СИЗО, а мой брат Андрей под домашним арестом. Андрей Лушников не заявлял о своем участии в судебном заседании, тем не менее, вызвали нас обоих из-за чего у Андрея сорвалось свидание с мамой, которая, как вы понимаете, прилетела на встречу с сыном из Владивостока.

Я, конечно, волнуюсь за брата Андрея. У него так и не восстановлено носовое дыхание, он дышит ртом, он по-прежнему не может жевать и принимает только жидкую пищу. Кроме того, ткани, которые взяты из других мест, имеют свойство потери кровоснабжения, что чревато серьёзными последствиями. В московских клиниках, к сожалению, нет должного оборудования и специалистов, которые могли бы ему помочь. А если и есть, то они не готовы рисковать и браться за столь сложные операции. Из-за физического состояния Андрея и по медицинским показаниям мы просили о мере пресечения для него под залог. Но прокурор не только служитель закона, он ещё, оказывается, и служитель Гиппократа, и по его мнению, Андрею ничего не мешает получить специальную медицинскую помощь и вообще, эти разговоры о здоровье Андрея – лишь стремление скрыться за границей. О том, что речь идёт о жизни человека, здесь никто не думает и уже тем более не произносит вслух. Это их крест.

Не проходят бесследно и мои публикации здесь, их прокурор называет «очернением действий прокуратуры и суда». Но я в отличие от них никого ни в чём не обвиняю. Я всего лишь описываю происходящее на наших открытых (!) судебных заседаниях. Кстати, на прошлой неделе было первое заседание с допросом свидетелей по видео-конференц-связи из Владивостока, и на него свободно пустили корреспондента одной из владивостокских газет.

А по поводу допроса свидетелей здесь уже такие метаморфозы происходят, когда у следователя в кабинете человек дал одни показания, а в зале суда не может подтвердить сказанное им же ранее. Робко надеюсь, что совесть не позволяет. Но это только начало новой стадии нашего судебного разбирательства, о которой я, конечно же, продолжу вам рассказывать».