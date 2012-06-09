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Приморские должники не умеют прятать имущество от приставов

09 Июня 2012, 15:45 | Владивосток

ПРИМОРЬЕ, 9 июня, ZRPRESS. Очень часто граждане идут на любые ухищрения, чтобы не оплачивать долги. На днях судебными приставами Надеждинского района совместно с представителями КГУП «Примтеплоэнерго» был осуществлен выезд по 13 адресам должников, проживающих на территории поселка Новый.

Навестив одного из должников, у которого имелся долг по коммунальным платежам в размере 12 000 руб., судебный пристав вынужден был признать, что, судя по отсутствию ликвидного имущества в квартире, положение должника действительно плачевное. Тем более, по его же словам, столь низкий доход, который он имеет, не позволяет погасить задолженность в полном объеме. Несмотря на это, судебный пристав-исполнитель все-таки настоял на осмотре закрытой комнаты, в которой и был обнаружен новенький плазменный телевизор размером 43 дюйма, купленный должником месяц назад. Судебным приставом-исполнителем был составлен акт ареста техники с одновременным изъятием.

Посетив квартиру гр. Ч, у которой имелся долг по коммунальным платежам на сумму 10 000 руб., судебным приставом-исполнителем был наложен арест на дорогостоящую бытовую технику, в том числе электрическую печь из стеклокерамики. Должницей на месте была частично оплачена сумма долга в размере 7 000 руб. и уже на следующий день, приехав в отдел судебных приставов по Надеждинскому р-ну, она выплатила оставшуюся сумму долга.

Должникам, которых не удалось застать дома, оставлены повестки о вызове на прием к судебному приставу-исполнителю, сообщили «ЗР» пресс-службе Управления ФССП России по Приморскому краю.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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