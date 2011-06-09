Возобновилась охота за миллионами экс-президента ВБТРФ

Николай НИКИТЕНКО - бывший президент обанкротившейся Владивостокской базы тралового и рефрижераторного флота, ныне живущий и работающий в США, обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека.

Об этом на прошлой неделе он известил письмом председателей Конституционного и Верховного судов России, спикера Госдумы и председателя Совета Федерации РФ, Генпрокурора и министра МВД, а также лично Президента России и редакции некоторых авторитетных периодических изданий, в том числе и "ЗР".

Как следует из письма, в нарушение российских законов прокуратура возобновила в отношении Николая Ивановича уголовное дело, ранее "закрытое по амнистии в стадии расследования", вынесла постановление об аресте имущества обоих Никитенко - отца и сына, а также обратилась за помощью в Интерпол. А "чиновники от дипломатии", вдобавок ко всему, хотят лишить его и "права быть гражданином России" (то есть отказывают в продлении или выдаче заграничного паспорта). И все для чего? Для того, чтобы в обмен на прекращение преследования сорвать с Николая Ивановича взятку в $5 млн.

И никто, даже Конституционный суд, не хочет защитить право Никитенко называться гражданином России, не старается закрыть незаконно начатое уголовное дело, не дает по рукам гнусным вымогателям в прокурорских погонах, чьи имена известны. Все заражены коррупцией. Так что обращение в Европейский суд - это последнее "китайское" предупреждение беглеца из-за американского шлагбаума первым лицам России, при попустительстве которых в стране происходят все эти безобразия.

Досталось всем. Президенту Владимиру ПУТИНУ, который "не имеет понятия, что такое права человека и основные свободы", лично не уважает Николая Никитенко как человека и гражданина... Генеральному прокурору Владимиру УСТИНОВУ, который не чистит прокурорские ряды... Председателю Верховного суда Вячеславу ЛЕБЕДЕВУ, который тоже закрывает глаза на коррупцию в судебной системе, и проч., и проч...

Сам Николай Иванович предстает в письме не просто жертвой произвола и беззакония, но поднимается до высот "узника совести" и "жертвы политических репрессий".

Словом, длинное, полное упреков и обвинений письмо человека, загнанного в угол. И очень грустное, потому что картина, нарисованная в нем, очень похожа на правду, на тот де-факто узаконенный мир бандитского беспредела, в котором мы тут живем. По большому счету, справедливое письмо. За одним только исключением: борется в нем Николай Иванович не за идеалы демократии, на которые ссылается, и даже не за свободу свою, не за жизнь, а за деньги, "заработанные" на банкротстве одного из крупнейших рыбодобывающих предприятий России и вывезенные им за рубеж.

Жалуясь на вымогателей, Никитенко не утверждает, что не может им заплатить. Ведь если "коррупционеры в прокурорских погонах" действительно заломили ему отступного в $5 млн, то уж, наверное, были уверены в том, что они у него есть. Что-что, а запах денег наши чиновники способны почувствовать и через океан.

Процветающая в советские времена ВБТРФ была акционирована в 1992 году, а к 1997-му уже имела долгов более чем на 100 млрд неденоминированных рублей. Виной тому, по мнению вновь избранного в тот год президента ВБТРФ Николая Никитенко, была нелюбовь к нему губернатора Приморья Евгения НАЗДРАТЕНКО. Причина нелюбви - отказ Никитенко финансировать очередную избирательную кампанию губернатора. И это похоже на правду, поскольку нечто подобное происходило с "Востоктрансфлотом".

Чтобы погасить долги, ВБТРФ начинает продавать свои активы, в основном флот, а также в 1997 г. берет в долг у компании "Фолкленд Инвестментс Лимитед" $12 млн под 16% годовых. В самом начале 1998 г. Николай Никитенко подает в отставку и просит Совет директоров ВБТРФ написать заявление в арбитражный суд о введении процедуры банкротства.

1 июля 1998 года Арбитражным судом Приморского края компания объявляется банкротом. Но арбитражному управляющему Набиеву, как и ожидалось, досталась пустышка. Как ни старался он при поддержке Евгения Наздратенко вернуть назад флот ВБТРФ, из этого почти ничего не вышло.

Сколько "заработал" на банкротстве родного предприятия его бывший президент, откуда взялись такие долги и куда ушли кредиты, широкой общественности не известно до сих пор. Но после этого и началось уголовное преследование Никитенко. Именно преследование, ибо к тому времени "ответчик" успел уехать из России и вместе с сыном-предпринимателем обосновался в США. Тогда же через посредников, по словам Никитенко, ему было впервые предложено "выкупить" свое уголовное дело за кругленькую сумму.

Подробности своих отношений с вымогателями Николай Никитенко изложил в своем "Открытом письме Генеральному прокурору России". Оно было опубликовано в прессе с комментариями и без, с выдержками из диктофонных записей телефонных переговоров с посредниками или электронной переписки с ними, а также сотрудниками УФСБ по Приморскому краю, куда он обратился за помощью. Заметим, что ФСБ, в изложении Николая Ивановича, предстает едва ли не единственным приличным российским силовым ведомством.

Варианты публикаций отличались друг от друга. В одном из них Никитенко прямо признается, что через адвоката передал посреднику $ 750 тыс. После чего дело и было закрыто. Видимо, с той самой формулировкой: "по амнистии в стадии расследования".

Стоит ли удивляться, что через некоторое время прокуратура возобновила дело и посредники появились вновь. Только на этот раз ставки уже были другие. И обиды Никитенко можно понять: не по понятиям это.

Во всех вариантах "Открытого письма" обращала на себя внимание еще одна деталь - Никитенко рисовался исключительно как человек, преследуемый коррумпированными чиновниками. Факты о злоупотреблениях приморских должностных лиц он, конечно, приводил "горячие" и, видимо, соответствующие действительности, если ни один из них не был впоследствии оспорен в суде. Но о роли в банкротстве БВТРФ, о происхождении "никитенковских" миллионов там не было сказано ни слова. А жаль. Если собрать в кучу все факты, история получается поучительная.

Для чего мы решили сегодня рассказать ее вам? Не для того, чтобы заступиться за деньги Николая Никитенко. И не для того, чтобы еще раз фактами, приведенными Никитенко, рассказать о коррупции в государственном аппарата. Дело Ходорковского, наверное, всех уже убедило в избирательности нашей правоохранительной системы. Одним амнистия - другим урановые рудники. Похоже, Николай Иванович, ваши миллионы вдохновили наших "охотников" на второй вариант. Сочувствуем. А вашим преследователям остается напомнить: ворон ворону глаз выклюет. Найдется ворон и на них.