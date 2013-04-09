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Прыгнувший с моста Русский во Владивостоке был учредителем крупной компании
Ранее полиция сообщила, что 27-летний житель Владивостока прошедшей ночью покончил жизнь самоубийством, спрыгнув в пролив Босфор-Восточный с моста на остров Русский, построенного к саммиту АТЭС-2012. Рядом с местом трагедии следователи нашли автомобиль, по которому и установили личность потерпевшего.
"Непонятно из-за чего он совершил самоубийство. У него не было проблем с работой или долгами. Возможно, что причиной стали личные отношения", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, тело погибшего до сих пор не найдено. На месте трагедии ведут поиски специалисты городской службы спасения, пишет РИА "Новости".
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вы че несете недоноски. какой он на. . . . й глава крупной компании. я этого человека лично знал. вам че не чем заняться что ли больше уроды