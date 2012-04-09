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Владивосток покрылся пылью из-за песчаных бурь в Монголии
ВЛАДИВОСТОК, 9 апреля, ZRPRESS. Слой желтой пыли в понедельник после дождя образовался на домах и автомобилях Владивостока из-за бури в пустынях Монголии, сообщил РИА Новости председатель координационного совета по экологическим проблемам Приморского края, заслуженный эколог РФ Борис Преображенский.
Тонкий слой желто-коричневой грязи после ночного дождя появился на всех уличных объектах во Владивостоке. Вместе с водой после ночного мороза он образовал на автомобилях грязную наледь.
"Такое явление совершенно обычное для Дальнего Востока. Оно вызвано циклонами в пустынях Монголии, в частности - в Гоби. В время бури пыль поднимается в стратосферу, после чего с тем же циклоном приходит на Дальний Восток и падает во время дождя или снегопада", - сказал собеседник агентства.
По его словам, дождь с пылью из Монголии проходит в Приморье очень часто, однако концентрации грязи могут быть разными.
"Несколько лет назад из-за подобных песчаных бурь в Приморье был эффект "голубого солнца". Такое происходит в течение миллиардов лет. Пыль, принесенная таким образом из Монголии, даже образовала на Дальнем Востоке особый слой лёсса - бурой глины", - отметил собеседник.
«Золотой Рог».
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