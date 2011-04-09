www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.45 р. 100 JPY: 58.77 р.
EUR: 75.66 р. 10 CNY: 97.09 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Виртуальному мошеннику грозит реальный срок

09 Апреля 2011, 21:38 | Владивосток

Сотрудники отдела «К» УВД по Приморскому краю, занимающиеся борьбой с преступлениями в сфере информационных технологий, сообщили о задержании орудовавшего во Владивостоке интернет-мошенника, который специализировался на обмане покупателей.

Кидала размещал на сайтах Drom.ru и Farpost.ru объявления о продаже автозапчастей и автоаксессуаров, привлекая внимание потенциальных жертв невысокими ценами на свой «товар», которого у него попросту не было. Как пояснили борцы с киберпреступностью, помимо подачи собственных объявлений, любитель легкой наживы также сам выходил на клиентов, размещавших заявки на поиск автозапчастей на данных сайтах. Схема обогащения не отличалась оригинальностью – молодой человек получал деньги на подставных лиц, а также на свое имя, после чего условия договора не выполнял, присвоенные суммы тратил на свои нужды.

Если вам что-то говорят имена Ворона Дениса Валерьевича, Тотовой Вероники Владимировны, Артемьева Павла Юрьевича, Шинкевича Павла Андреевича, Каленчука Александра Николаевича, Рискина Максима Геннадьевича, вы можете обратиться в отдел «К» УВД по Приморскому краю по телефону 8 (4232) 36-10-46 или по электронной почте: otdel.k.prim@yandex.ru

Автор: Пресс-служба Управления МВД России по Приморскому краю
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru