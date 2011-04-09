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Виртуальному мошеннику грозит реальный срок
Сотрудники отдела «К» УВД по Приморскому краю, занимающиеся борьбой с преступлениями в сфере информационных технологий, сообщили о задержании орудовавшего во Владивостоке интернет-мошенника, который специализировался на обмане покупателей.
Кидала размещал на сайтах Drom.ru и Farpost.ru объявления о продаже автозапчастей и автоаксессуаров, привлекая внимание потенциальных жертв невысокими ценами на свой «товар», которого у него попросту не было. Как пояснили борцы с киберпреступностью, помимо подачи собственных объявлений, любитель легкой наживы также сам выходил на клиентов, размещавших заявки на поиск автозапчастей на данных сайтах. Схема обогащения не отличалась оригинальностью – молодой человек получал деньги на подставных лиц, а также на свое имя, после чего условия договора не выполнял, присвоенные суммы тратил на свои нужды.
Если вам что-то говорят имена Ворона Дениса Валерьевича, Тотовой Вероники Владимировны, Артемьева Павла Юрьевича, Шинкевича Павла Андреевича, Каленчука Александра Николаевича, Рискина Максима Геннадьевича, вы можете обратиться в отдел «К» УВД по Приморскому краю по телефону 8 (4232) 36-10-46 или по электронной почте: otdel.k.prim@yandex.ru
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