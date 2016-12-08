В школах Владивостока практикуют "парты позора"

Не так давно президент России Владимир ПУТИН обратился к Федеральному Собранию с традиционным ежегодным Посланием. Среди прочего президент России рассказал о том, какие реформы ждут систему образования в ближайшем будущем, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Президент, в частности, призвал создать для школьников комфортные условия, повысить квалификацию учителей и сохранить глубину и фундаментальность отечественного образования. По словам Путина, продолжится программа реконструкции и обновления школ. Глава России уверен, что ребята не должны приходить за знаниями в ветхие и аварийные здания без удобств: «Везде на всей территории нашей большой страны дети должны учиться в удобных, комфортных, современных условиях».

Тем временем в редакцию деловой газеты «Золотой Рог» обратились родители младших школьников одного из педагогических учреждений Владивостока, которые и рассказали, как некоторые учителя, очевидно, выполняя распоряжение президента, создают для школьников «комфортные условия» обучения. Речь идет о так называемых «партах позора». Причем, так их называют сами школьники, четко и ясно давая понять, как они воспринимают подобные педагогические новации.

Методика проста - в чем-то провинившийся школьник отправляется на специально отведенную парту, которая стоит у доски, где какое-то время и сидит спиной к своим одноклассникам. А дети, как известно, бывают разные. Унизительная сама по себе ситуация часто дополняется насмешками и оскорбительными замечаниями, что, очевидно, еще больше усиливает «педагогический эффект».

Самое удивительное, что психологическая экзекуция, которая может оставить глубокий след в психике ребенка, находит поддержку у многих родителей. Шовинизм взрослых, которые не видят, не слышат и не хотят понимать своих детей - это отдельная тема для разговора, но в данном случае восторженные возгласы некоторых родителей просто шокируют. В распоряжении редакции имеется переписки в соцсетях на этот счет. Призывы вернуться к муштре советского времени, с рукоприкладством и бесправием школьников, это самые «легкие» отзывы.

Слава богу, что сейчас иные времена, далеко не идеальные, но позволяющие защищать права россиян, в число которые (многие наверное удивятся) входят и дети. Редакция уже в ближайшее время задаст вопрос о законности новой педагогической «методике» соответствующим чиновникам, а также, в случае необходимости, и представителям правоохранительных органов.