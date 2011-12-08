День ВДВ отметили шумно

День воздушно-десантных войск Российской Федерации традиционно отметили 2 августа. Торжественное собрание, посвященное этому празднику, прошло в Андреевском зале Дома офицеров флота.

В менее торжественной обстановке довольно большое количество бывших военнослужащих ВДВ, преимущественно рядового состава, устроили свой праздник на набережной. УВД отправило туда дополнительные наряды.

В торжественной части мероприятия приняли участие командующий ТОФ Виктор ФЕДОРОВ, и.о. военкома Приморского края Андрей КАШЛЯЕВ, представители администрации Владивостока, общественных организаций города и края, военнослужащие и участники военных конфликтов.

Большую помощь в подготовке и организации этих акций оказала администрация краевого центра и председатель общественной организации "Родителей военнослужащих Приморья" Валентина ДЕРЕВОВА.