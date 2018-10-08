Неработающие светофоры стали причиной автомобильного коллапса во Владивостоке

На перекрестке двух оживленных проспектов с утра понедельника творится невообразимое

С раннего утра понедельника в районе остановки «Дальпресс», что на перекрестке Океанского проспекта и проспекта «Красного знамени» не работали все светофоры. Ситуация сразу стала выходить из-под контроля. Они, кстати, не работают с воскресенья. Не трудно было догадаться, чем это закончится в понедельник.

Водители по привычке пытались ехать по команде трехглазого командира, однако тот не подавал признаков жизни. Ситуация усугублялась тем, что в районе находится несколько школ. В итоге – авария, которая превратила и без того не очень оживленный перекресток в шумную, голосящую автостоянку.