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Неработающие светофоры стали причиной автомобильного коллапса во Владивостоке
08 Октября 2018, 10:25 | Владивосток
На перекрестке двух оживленных проспектов с утра понедельника творится невообразимое
С раннего утра понедельника в районе остановки «Дальпресс», что на перекрестке Океанского проспекта и проспекта «Красного знамени» не работали все светофоры. Ситуация сразу стала выходить из-под контроля. Они, кстати, не работают с воскресенья. Не трудно было догадаться, чем это закончится в понедельник.
Водители по привычке пытались ехать по команде трехглазого командира, однако тот не подавал признаков жизни. Ситуация усугублялась тем, что в районе находится несколько школ. В итоге – авария, которая превратила и без того не очень оживленный перекресток в шумную, голосящую автостоянку.
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