Во Владивостоке женщина напала на представителя власти

Суд назначил ей один год лишения свободы условно, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В июне 2016 года в местное владивостокское кафе пришла проверка, среди проверяющих была сотрудница Роспотребнадзора. Однако сотрудницу проверяющего органа не хотели видеть в кафе и применили к ней насильственные действия.

«Подсудимая достоверно зная о цели визита прибывших лиц толкнула руками женщину в грудь, которая упала с крыльца на землю», - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

На днях Фрунзенский районный суд вынес приговор гр-ке П., которая осуждена по ч. 1 ст. 318 УК РФ, применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Оценив совокупность представленных государственным обвинением доказательств, в том числе показания очевидцев, признал подсудимую виновной в совершении указанного преступления и назначил ей за содеянное 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.