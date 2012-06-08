Квартира нерадивого жителя Владивостока уйдет с молотка

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня, ZRPRESS. «Продать с публичных торгов жилое помещение с выплатой гр. С. вырученных от продажи денежных средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения», - исполнительный лист с именно таким судебным решением поступил в отдел судебных приставов по Первореченскому району г. Владивостока.

Судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов по Первореченскому району г. Владивостока на основании решения суда составлен акт ареста недвижимого имущества, а именно однокомнатной квартиры по ул. Снеговая, принадлежащей мужчине, ведущему асоциальный образ жизни, не следящему за состоянием жилого помещения и подвергающему опасности людей, проживающих в соседних квартирах.

Поводом для судебного разбирательства послужили многочисленные жалобы жильцов, которые устали от такого соседства. Стоит добавить, что употребляющий спиртные напитки и нигде не работающий гражданин несколько раз затапливал соседей, в прошлом году в его квартире произошел пожар и по сей день обгоревшее помещение остается без окон и мебели. Кроме того, гражданин активно собирает мусор по соседним мусорным свалкам и хранит его в жилом помещении.

Арестованная квартира по результатам оценки будет передана на реализацию. Вырученные денежные средства за вычетом расходов на исполнение судебного решения будут перечислены бывшему владельцу недвижимости.

«Золотой Рог».