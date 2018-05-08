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Игоря Пушкарёва похвалили за то, что он "строен и подтянут"
Экс-мэр ответил на вопросы горожан
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев, судебные заседания по делу которого идут в Москве, в своем сайте в интернете ответил на вопросы горожан. Стилистику и орфографию сохраняем:
«Продолжаю отвечать на вопросы, которые вы оставляете в комментариях и присылаете на мой официальный сайт igor-pushkarev.com в рубрику “Обратная связь”.
- Вся вакханалия с вашим делом говорит о том, что нельзя ждать справедливого решения суда, нельзя играть по сценарию обвинения. Считаю, что нужно сформировать материал для заявления о совершённых преступлениях следователей за незаконное привлечение к уголовной ответственности, и судей за незаконное заключение под стражу. Пусть специалисты СК РФ, прокуратуры дадут профессиональную оценку вашему заявлению и примут процессуальное решение - возбудить уголовное дело или отказать в возбуждении. Отказ в свою очередь обжаловать в судах всех инстанций – Конституционном, в Страсбург. Сможете это сделать?
- Мы неоднократно обжаловали действия следователей по делу, указывали на незаконность их действий и абсурдность обвинения. На наши жалобы мы получаем отказы. А вопрос о привлечении к ответственности следователей, прокуроров, которые производили расследование и давали санкции, а также судей, принимавших решения о нашем аресте и продлении сроков содержания под стражей, мы сможем поставить лишь после рассмотрения нашего дела и вынесения решения по делу. Иначе никто наши заявления рассматривать не будет. Смею заверить, что мы дойдём и до Конституционного суда и до ЕСПЧ.
- Игорь Сергеевич, мы с Вами в одно время (в 90-е) учились в ДВТИ (ВГУЭС), я Вас помню, я учился на инженера-механика. Просто пишу поддержать Вас. Не сдавайтесь. Ваши близкие с Вами и это главное.
- Спасибо за поддержку.
- Увидела в СМИ фотографии с последних заседаний. Вы прекрасно выглядите – стройны и подтянуты. Вы занимаетесь спортом?
- В СИЗО я занимаюсь спортом ежедневно и уделяю этому не меньше трёх часов. С утра у меня йога – полтора-два часа. Потом час прогулки, где я также занимаюсь спортом. И вечером уделяю спорту час и более. Занимаюсь по системе Пола Уайда, книга «Тренировочная зона». Очень рекомендую.
- Игорь Сергеевич, прошу тебя, стань еще крепче и выдержи всю эту несправедливость. Уверен в тебе!
- Спасибо.
- Игорь Сергеевич, в Интернете появилось обращение к президенту главы Серпуховского района Александра Шестуна. Он говорит, что высокие чины, в том числе из ФСБ, угрожают ему и вынуждают уйти с поста. Слышали ли Вы об этом и что думаете?
- Да, я не только слышал о выступлении Шестуна, но и читал публикации в «Новой газете». Своё мнение я высказал на своём сайте и на страницах социальных сетей. Выступление Шестуна подтверждает тот факт, что дело в отношении меня сфабриковано и имеет заказной характер.
- Нет слов. Держитесь, Игорь Сергеевич! Здоровья, удачи, Божьей помощи Вам и вашим родным и близким людям. Спасибо за то многое, что Вы успели сделать в городе. Правда на вашей стороне!
- Спасибо.
- Здравствуйте, Игорь Сергеевич. Помню, что вы были инициатором проекта ВКАД. Сейчас в СМИ много пишут о том, что проект нашёл поддержку правительства и что ВКАДУ всё-таки быть. Даже не верится, что это реально, ведь проект большой и амбициозный. Следите ли вы за его судьбой и что думаете о возможности его реализации.
- Я внимательно слежу за тем, как идёт работа по проекту ВКАД, ведь это наше детище, которое мы с моей командой сами придумали, тщательно проработали проект, но, к сожалению, не успели реализовать. Как я уже говорил, считаю проект ВКАД основным и обязательным условием стратегического планирования развития Владивостока. ВКАД необходим городу, как воздух. Его реализация вполне реальна, хотя требует существенных инвестиций. И мы надеялись, что такую инициативу федеральные власти не оставят без внимания. Если сейчас настало время ВКАД, меня это очень порадует.
- Игорь Сергеевич, читал на вашей странице в Фейсубке ваши мысли о столице Дальнего Востока, про вечную конкуренцию Владивостока и Хабаровска. Надо сказать, вы заинтриговали началом, и обещали продолжение. Хотел бы вам сказать, что мы с интересом ждём продолжение.
- Спасибо за интерес. Обязательно напишу продолжение в ближайшее время.
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