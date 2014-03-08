В 50-ти метрах от тысячекоечной больницы во Владивостоке бушует лесной пожар

Сегодня, 8 марта, корр. Zrpress находился возле здания тысячекоеечной больницы по Владивостоке. Там он обратил внимание, что со склонов лесного массива, который находится напротив Онкологического и Детского инфекционного отделений, идет все усиливающийся дым. Спустя некоторое время стало отчетливо видно, что источником задымления является разгорающийся лесной пожар.

На данный факт корр. Zrpress обратил внимание медиков, которые вызвали пожарных. На момент написания заметки в район возгорания направлены несколько пожарных расчетов. Zrpress следит за развитием ситуации.

Александра ЕЛИЗАРОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.