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В 50-ти метрах от тысячекоечной больницы во Владивостоке бушует лесной пожар

08 Марта 2014, 19:05 | Владивосток

Сегодня, 8 марта, корр. Zrpress находился возле здания тысячекоеечной больницы по Владивостоке. Там он обратил внимание, что со склонов лесного массива, который находится напротив Онкологического и Детского инфекционного отделений, идет все усиливающийся дым. Спустя некоторое время стало отчетливо видно, что источником задымления является разгорающийся лесной пожар.

На данный факт корр. Zrpress обратил внимание медиков, которые вызвали пожарных. На момент написания заметки в район возгорания направлены несколько пожарных расчетов. Zrpress следит за развитием ситуации.

Александра ЕЛИЗАРОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: Cоб. инф
Теги: пожар 



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Комментарии

  • Псевдоним21:53, 08.03.2014#

    По полочкам:1) журналист увидел огонь в рядом с больницой2) он (журналист) пошел с больницу и сообщил медикам3) медики вызвали пожарных. Т. е. журналист не проявил гражданскую сознательность, потому что сам не вызвал пожарных, а, потратив какое-то время, сообщил медикам, чтобы те вызвали пожарных. Вот такой "хороший" человек.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј22:10, 08.03.2014#

    А может человек думал, что когда позвонят из больницы медики, то шансов на быстрый приезд пожарных гораздо выше.

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