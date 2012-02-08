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В Японском море затонул владивостокский сухогруз
ВЛАДИВОСТОК, 8 февраля, ZRPRESS. Российский сухогруз 7 февраля перевернулся у побережья японской префектуры Ниигата в Японском море после столкновения с контейнеровозом "Кота Дута", шедшим под сингапурским флагом, сообщает японское Управление безопасности на море.
Из 18 членов команды сухогруза "Таня Карпинская" спасены 17, один сначала числился в пропавших без вести, потом выяснилось, что во время катастрофы один член экипажа находился на суше. Ведется расследование причин и обстоятельств столкновения. Российский сухогруз был построен в 1975 году в Румынии и приписан к порту Владивосток.
В последние годы он совершал преимущественно каботажные рейсы между Владивостоком и Камчаткой. Теплоход "Таня Карпинская" также использовался для доставки в отдаленные поселки Корякии медикаментов, детских игрушек, школьно-письменных принадлежностей и учебников, оборудования и материалов для оснащения пунктов размещения выездных бригад социального назначения.
Дальневосточным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится процессуальная проверка. По ее результатам должны быть установлены обстоятельств и причины произошедшего, а также размера причиненного ущерба.
«Золотой Рог».
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