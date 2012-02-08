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Приморский остров Путятин сковали льды
08 Февраля 2012, 00:32 | Владивосток
Из-за образовавшегося льда ходившая ранее на остров Путятин баржа уже неделю прикована к берегу.
Чтобы попасть на работу, в больницу, торговый центр, людям приходится на свой страх и риск переходить пролив по льду, а это около 7 километров. В островных магазинах, по данным местных жителей, заканчиваются продукты. Муки в пекарне на оказавшемся в ледовом плену Путятине в Приморье хватит лишь до 11 февраля.
«Золотой Рог».
Автор: По материалам информагентств
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