Приморский остров Путятин сковали льды

Из-за образовавшегося льда ходившая ранее на остров Путятин баржа уже неделю прикована к берегу.

Чтобы попасть на работу, в больницу, торговый центр, людям приходится на свой страх и риск переходить пролив по льду, а это около 7 километров. В островных магазинах, по данным местных жителей, заканчиваются продукты. Муки в пекарне на оказавшемся в ледовом плену Путятине в Приморье хватит лишь до 11 февраля.

«Золотой Рог».