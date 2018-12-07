"Боинг" вынужденно сел в аэропорту Владивостока

На борту находилось 153 человека

Boeing-777 авиакомпании «ИрАэро» совершил вынужденную посадку в аэропорту Владивостока из-за срабатывания датчика уровня масла. Самолет выполнял рейс из Хабаровска на китайский курортный остров Хайнань.

Экипаж лайнера принял решение приземлиться в ближайшем по пути аэропорту. Пассажиры размещены в гостинице «Азимут», в течение нескольких часов будет принято решение о замене борта.

В конце ноября вылет 280 пассажиров чартерного рейса в Хабаровск с Хайнаня авиакомпании «ИрАэро» был задержан из-за технической неисправности самолета на несколько дней.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток