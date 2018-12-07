Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
"Боинг" вынужденно сел в аэропорту Владивостока
07 Декабря 2018, 19:47 | Владивосток
На борту находилось 153 человека
Boeing-777 авиакомпании «ИрАэро» совершил вынужденную посадку в аэропорту Владивостока из-за срабатывания датчика уровня масла. Самолет выполнял рейс из Хабаровска на китайский курортный остров Хайнань.
Экипаж лайнера принял решение приземлиться в ближайшем по пути аэропорту. Пассажиры размещены в гостинице «Азимут», в течение нескольких часов будет принято решение о замене борта.
В конце ноября вылет 280 пассажиров чартерного рейса в Хабаровск с Хайнаня авиакомпании «ИрАэро» был задержан из-за технической неисправности самолета на несколько дней.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Автор:
Новости тематики
- "Боинг" вынужденно сел в аэропорту Владивостока
- Эсминец ВМС США приблизился к Владивостоку на критическое расстояние
- У "бедного" гражданина КНДР нашли пачки контрабандных долларов
- Во Владивостоке собака нашла припрятанные сотни тысяч долларов
- Дебошир-футболист Мамаев попал к судье, который занимается делом экс-мэра Владивостока
- В суд начали вызывать родных экс-мэра Владивостока
- "Я знаю, что асфальт был не из Москвы"
- "Улицы Дальнего Востока" выгорели дотла
- В деле экс-мэра Владивостока возникла женщина...
- Экс-мэра Владивостока возмутила клетка в суде
Новости раздела
- "Боинг" вынужденно сел в аэропорту Владивостока
- Эсминец ВМС США приблизился к Владивостоку на критическое расстояние
- У "бедного" гражданина КНДР нашли пачки контрабандных долларов
- Во Владивостоке собака нашла припрятанные сотни тысяч долларов
- Находящийся в сизо экс-мэр Владивостока выступил против тюрьмы для животных в Приморье
- Дебошир-футболист Мамаев попал к судье, который занимается делом экс-мэра Владивостока
- Неработающие светофоры стали причиной автомобильного коллапса во Владивостоке
- В суд начали вызывать родных экс-мэра Владивостока
- "Я знаю, что асфальт был не из Москвы"
- "Улицы Дальнего Востока" выгорели дотла
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Свершилось: В круиз на лайнере можно будет отправиться прямо из Владивостока
- Корабль ТОФ атаковали прямо у берегов Приморья
- В Приморье объявлен конкурс проектов строительства Артемовской ТЭЦ-2
- Правительство Хабаровского края пополнилось двумя новыми чиновниками
- Игорь Пушкарёв: "Добро и зло всегда возвращается к тем, кто их творит..."
- 1,5 миллиарда евро намерена вложить китайская корпорация в Приморье
- Умер президент США
- Опубликован ТОП-10 вакансий для банковских работников в Приморье
- Во Владивостоке инвестор из Гонконга за 1,5 млрд рублей строит доступное жилье
- Швартовать, так "принцессу"
Loading...