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Владивостокские таможенники задержали 225 ящиков контрабандного алкоголя из Японии
ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря, ZRPRESS. Уголовное дело по ч.1 ст. 188 Уголовного кодекса по факту незаконного перемещения товаров в крупном размере через границу Российской Федерации, совершенного с недекларированием, возбуждено владивостокскими таможенниками. 225 ящиков алкогольной продукции ввезены из Японии на теплоходе. Стоимость контрабандного товара составила около 1,6 миллиона рублей.
В 2011 году правонарушения, связанные с ввозом алкогольной продукции, встречаются все чаще. Так, недавно возбуждено сразу три административных дела по ч.1 ст.16.2 Кодекса об административных правонарушениях (недекларирование). В одном случае россиянин на теплоходе пытался ввезти из Японии незадекларированный по установленной форме товар - алкогольную продукцию в количестве 157 бутылок и 14 блоков сигарет, ориентировочной стоимостью 164 000 рублей. Два его соотечественника, прибывшие на теплоходе из Республики Корея, также хотели ввезти в Россию незадекларированный подакцизный товар: один - 276 бутылок алкогольной продукции, ориентировочной стоимостью 275 000 рублей, другой - 358 бутылок, ориентировочной стоимостью 293 000 рублей.
Товар задержан и помещен на склад временного хранения, сообщает Виктория Шамаева, пресс-секретарь Владивостокской таможни.
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