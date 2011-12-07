Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье выявлена реализация потенциально опасной для здоровья красной икры
ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря, ZRPRESS. Перед въездом в аэропорт Владивостока реализовывалась деликатесная морепродукция, потенциально опасная для здоровья потребителей. В отношении гражданки Алёны Фёдоровой возбуждено дело об административном правонарушении.
В ходе проведения контрольно-надзорного мероприятия по соблюдению требований ветеринарного законодательства на территории Приморского края, специалистами отдела надзора за безопасностью и качеством продукции Управления Россельхознадзора по Приморскому краю неподалёку от въезда на территорию аэропорта города Владивостока выявлена реализация потенциально опасной для здоровья потребителей морепродукции, которая велась с нескольких, припаркованных на обочине автотрассы, автомашин.
Так, при приближении инспекторов Россельхознадзора три из четырёх автомашин в спешном порядке скрылись. При осмотре четвёртой автомашины, внутри была обнаружена, реализовывавшаяся на развес, икра лососёвых пород рыб в количестве 35 килограммов, без ветеринарных сопроводительных документов, а также без удостоверений качества и безопасности. От дачи объяснений, как и от подписи в протоколе об административном правонарушении, продавец продукции Алёна Фёдорова отказалась, о чём в материалах административного дела имеются свидетельства понятых.
В настоящее время по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Сообщает пресс-служба Россельхознадзора Управления по Приморскому краю и Сахалинской области.
Новости тематики
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Представителю обвинения на заседании суда пришлось долго хвалить Игоря Пушкарёва
- Во Владивостоке главбуха филиала Почты России осудили за хищение 33 миллионов рублей
- В "Мерседесе", который хозяин собрался отправлять в Южную Корею, нашли кое-что уникальное
- Владивостокские таможенники задержали большую партию мыльных пузырей
- Футболки с символикой Чемпионата мира по футболу 2018 задержали владивостокские таможенники
- Игорь Пушкарев: "Совесть моя чиста, ребячливо полагал я…"
- Игорь Пушкарев: "Процесс всё больше напоминает инквизицию"
- Экс-мэр Владивостока показал пошагово, как фабрикуются уголовные дела
- Игорь Пушкарев: Здесь за каждое движение приходится платить
Новости раздела
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Представителю обвинения на заседании суда пришлось долго хвалить Игоря Пушкарёва
- Во Владивостоке главбуха филиала Почты России осудили за хищение 33 миллионов рублей
- В "Мерседесе", который хозяин собрался отправлять в Южную Корею, нашли кое-что уникальное
- Владивостокские таможенники задержали большую партию мыльных пузырей
- Футболки с символикой Чемпионата мира по футболу 2018 задержали владивостокские таможенники
- Игорь Пушкарев: "Совесть моя чиста, ребячливо полагал я…"
- Игорь Пушкарев: "Процесс всё больше напоминает инквизицию"
- Экс-мэр Владивостока показал пошагово, как фабрикуются уголовные дела
- Игорь Пушкарев: Здесь за каждое движение приходится платить
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Рубль упадет и очень сильно