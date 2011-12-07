В Приморье выявлена реализация потенциально опасной для здоровья красной икры

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря, ZRPRESS. Перед въездом в аэропорт Владивостока реализовывалась деликатесная морепродукция, потенциально опасная для здоровья потребителей. В отношении гражданки Алёны Фёдоровой возбуждено дело об административном правонарушении.

В ходе проведения контрольно-надзорного мероприятия по соблюдению требований ветеринарного законодательства на территории Приморского края, специалистами отдела надзора за безопасностью и качеством продукции Управления Россельхознадзора по Приморскому краю неподалёку от въезда на территорию аэропорта города Владивостока выявлена реализация потенциально опасной для здоровья потребителей морепродукции, которая велась с нескольких, припаркованных на обочине автотрассы, автомашин.

Так, при приближении инспекторов Россельхознадзора три из четырёх автомашин в спешном порядке скрылись. При осмотре четвёртой автомашины, внутри была обнаружена, реализовывавшаяся на развес, икра лососёвых пород рыб в количестве 35 килограммов, без ветеринарных сопроводительных документов, а также без удостоверений качества и безопасности. От дачи объяснений, как и от подписи в протоколе об административном правонарушении, продавец продукции Алёна Фёдорова отказалась, о чём в материалах административного дела имеются свидетельства понятых.

В настоящее время по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Сообщает пресс-служба Россельхознадзора Управления по Приморскому краю и Сахалинской области.