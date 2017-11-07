Прокуратура Владивостока нашла в строительной компании букет нарушений

Окончательный расчет с 18 уволенными работниками произведен с нарушением, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Прокуратура города Владивостока в ходе очередных проверочных мероприятиях выявила нарушения в деятельности строительной компании. Как оказалось, 32 работникам строительной компании заработная плата выплачивалась с нарушением установленных сроков, сообщили в надзорном ведомстве.

«Выявлены случаи нарушений требований статей Гражданского кодекса, которые регламентируют порядок увольнения работников. Так, окончательный расчет с 18 уволенными работниками организации произведен либо с нарушением срока, либо не производился вовсе. При этом компенсация за задержку заработной платы и иных выплат работодателем не начислена и не выплачена», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В ходе надзорных мероприятий также выявлены нарушения законодательства и в сфере охраны труда, непроведение инструктажей по охране труда, непринятие мер по проведению специальной оценки условий труда, невыдача установленного количества средств индивидуальной защиты.

По результатам проверки прокурором города внесено представление об устранении выявленных нарушений трудовых прав работников. Кроме этого, по фактам нарушений в сфере оплаты и охраны труда в отношении виновных лиц компании вынесены постановления по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч.ч. 1 и 6 ст. 5.27, ч.ч. 1 и 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ, которые направлены на рассмотрение в Государственную инспекцию труда в Приморском крае.

Результаты рассмотрения актов реагирования и восстановление нарушенных трудовых прав работников находятся на контроле в прокуратуре города.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.