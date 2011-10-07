www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Приморцев пытались накормить рыбопродукцией антисанитарийного "копчения"

07 Октября 2011, 17:13 | Владивосток

Во Владивостоке исключено из оборота несколько тонн потенциально опасной для здоровья рыбопродукции

Прокуратурой Первомайского района Владивостока и Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю при проверке одного из цехов по переработке и выпуску готовой рыбной продукции обнаружено около 3000 кг пищевой продукции сомнительного качества и безопасности, потенциально опасной для здоровья человека. Вся небезопасная продукция исключена из оборота.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению норм законодательства при обороте и хранении пищевой продукции, её безопасности для здоровья потребителей, сотрудниками Первомайской прокуратуры и Россельхознадзора в расположенном по улице Калинина рыбоперерабатывающем цеху обнаружено несколько тонн рыбной продукции, не отвечающей нормам о качестве и безопасности. Цех расположен на территории одного из военных судоремонтных заводов Первомайского района города Владивостока.

Так, в принадлежащих ООО «Тернер-ДВ» производственных помещениях осуществлялась переработка и выпуск готовой сушёной, копчёной и солёной рыбной продукции, а также пресерв. Переработка продукции производилась в антисанитарных условиях, в помещениях цеха стоял запах недоброкачественной продукции.

По результатам осмотра цеха проверяющими было обнаружено 2310 килограммов готовой рыбной продукции, это сельдь, горбуша, терпуг, камбала, минтай холодного копчения, сельдь матье, сельдь солёная, филе нерки, солёная икра сельди, а также 528 килограммов мороженной тихоокеанской сельди, на которые полностью отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, удостоверения качества и безопасности. Причём, часть сельди, уже размороженной и готовой к запуску в производство, хранилась с просроченными несколько месяцев назад сроками хранения.

По информации отдела надзора за безопасностью и качеством продукции Управления Россельхознадзора по Приморскому краю, в настоящее время вся сомнительная продукция исключена из оборота, материалы проверки переданы в прокуратуру Первомайского района г. Владивостока для принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении.

Автор: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по ПК и Сахалинской обл.
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru