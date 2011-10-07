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Приморцев пытались накормить рыбопродукцией антисанитарийного "копчения"
Во Владивостоке исключено из оборота несколько тонн потенциально опасной для здоровья рыбопродукции
Прокуратурой Первомайского района Владивостока и Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю при проверке одного из цехов по переработке и выпуску готовой рыбной продукции обнаружено около 3000 кг пищевой продукции сомнительного качества и безопасности, потенциально опасной для здоровья человека. Вся небезопасная продукция исключена из оборота.
При проведении контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению норм законодательства при обороте и хранении пищевой продукции, её безопасности для здоровья потребителей, сотрудниками Первомайской прокуратуры и Россельхознадзора в расположенном по улице Калинина рыбоперерабатывающем цеху обнаружено несколько тонн рыбной продукции, не отвечающей нормам о качестве и безопасности. Цех расположен на территории одного из военных судоремонтных заводов Первомайского района города Владивостока.
Так, в принадлежащих ООО «Тернер-ДВ» производственных помещениях осуществлялась переработка и выпуск готовой сушёной, копчёной и солёной рыбной продукции, а также пресерв. Переработка продукции производилась в антисанитарных условиях, в помещениях цеха стоял запах недоброкачественной продукции.
По результатам осмотра цеха проверяющими было обнаружено 2310 килограммов готовой рыбной продукции, это сельдь, горбуша, терпуг, камбала, минтай холодного копчения, сельдь матье, сельдь солёная, филе нерки, солёная икра сельди, а также 528 килограммов мороженной тихоокеанской сельди, на которые полностью отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, удостоверения качества и безопасности. Причём, часть сельди, уже размороженной и готовой к запуску в производство, хранилась с просроченными несколько месяцев назад сроками хранения.
По информации отдела надзора за безопасностью и качеством продукции Управления Россельхознадзора по Приморскому краю, в настоящее время вся сомнительная продукция исключена из оборота, материалы проверки переданы в прокуратуру Первомайского района г. Владивостока для принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении.
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