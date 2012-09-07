Больница Владивостока, обслуживающая саммит, осталась без чистого белья

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября, ZRPRESS. Городская больница, включенная в число объектов, обслуживающих саммит АТЭС во Владивостоке, вторую неделю не может получить у прачечного комбината «Кристалл» постельное белье. Вчера сестры-хозяйки больницы вынуждены были коллективно обратиться за помощью к руководству.

По словам представителя обслуживающего персонала, тысячекоечной больницы, в наличии не осталось практически чистого белья. Впрочем, и без саммита персонал испытывал проблемы с наличием достаточного количества белья, посуды и прочих хозяйственных вещей, необходимых в обслуживании больных.

Банно-прачечный комбинат мотивирует свой отказ вовремя предоставлять больнице чистое белье, чрезвычайной загруженностью. Ежедневно ему приходится стирать до 5 тонн белья, доставляемого с о. Русский. Больные, похоже, подождут, ведь впереди еще несколько дней саммита. Кстати в больнице устроено несколько палат, предназначенных для приема пациентов, участвующих в саммите.

Надежда ВОРОНЦОВА, «Золотой Рог».