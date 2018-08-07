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Экс-мэр Владивостока рассказал, как всё было на самом деле
Правда, это пришлось делать в социальной сети, а не в суде
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв разместил очередной пост в соцсетях, в котором поделился своим мнение о происходящем сейчас в московском суде:
"Судебное следствие продолжается. Допрошено более половины свидетелей обвинения - 35 человек. Из заседания в заседание, слушая свидетелей, я и мои защитники убеждаемся в том, что ни мои действия, ни действия моего брата Андрея, ни Андрея Лушникова не причинили материального ущерба ни муниципальным органам власти, ни муниципальному предприятию МУПВ «Дороги Владивостока». Надеюсь, что сторона обвинения и, конечно же, суд также обратят на это внимание и зафиксируют очевидные факты.
Через непрекращающуюся череду допросов свидетелей красной нитью проходит доказательство нашего ответственного отношения к подготовке к предстоящему саммиту и исполнению поручения президента РФ.
ГК «Востокцемент» основана мной, я её учредитель. Став главой Владивостока, соблюдая Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации», я переоформил компанию на членов своей семьи. Но, решая поставленную президентом задачу, я фактически управлял и городом, и Востокцементом, давая брату распоряжения об отгрузке строительных материалов для МУПВ «Дороги Владивостока» и подрядчикам данной организации без оплаты. Я осознавал, что это мне в ущерб и компания понесёт большие финансовые потери, но зато поручение президента будет выполнено, и город будет готов к встрече лидеров государств и делегатов саммита АТЭС 2012. Тогда это было главное.
Все изученные в суде материалы и показания свидетелей подтверждают получение городом, в лице МУПВ, стройматериалов на 960 млн. рублей. Повторюсь, стройматериалы на сумму почти в миллиард рублей были поставлены компанией «Востокцемент» безвозмездно, себе в убыток, по указанию, которое я, как основатель и учредитель ГК «Востокцемент», дал своему брату Андрею - официальному руководителю компании на тот момент.
Так в чём же моя вина? В том, что город Владивосток даром получил стройматериалы почти на миллиард, а вместе с этим отремонтированные дороги, скверы и набережные, которые и сейчас являются неотъемлемой частью города? Или в том, что я, как основатель компании «Востокцемент», подарил всё это Владивостоку?".
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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