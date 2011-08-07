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Протест несогласных – полковника Лысенко "прокатили на бампере"
Группа молодых людей, в числе которых находился пострадавший по делу об избиении начальником ГИБДД Приморья полковником Александром Лысенко ночного гонщика Ярослава Горбенко, устроили на центральной площади города акцию протеста.
Молодёжь была недовольна тем, что уголовное дело против начальника ГАИ закрыто и он успешно прошел переаттестацию в органы полиции, сообщает ПримТВ.
"Уголовное дело по преследованию данного полковника закрыто. И сейчас, насколько известно, возбуждено новое уголовное дело, только теперь по преследованию пострадавшего – Ярослава. Все случилось очень быстро. Возможно с помощью каких-то манипуляций со связями, либо с деньгами, наши власть имущие граждане, такие же, как и мы, по-идее, должны защищать наши интересы", - поделился один из протестантов.
Молодые люди подкладывали листовки с изображением начальника ГАИ и рукописными лозунгами, под дворники припаркованных поблизости автомобилей.
Автор фото: Жихарева Марина.
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